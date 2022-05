El conmovedor relato del hombre que trasladó a Ciro Duarte hasta el hospital de Berazategui

Mati Gimenez es un vecino de Berazategui que el domingo por la noche estaba a punto de contarle un cuento a sus hijas, que estaban por dormirse. Sin embargo, los gritos en la calle lo alertaron y, segundos después, fue parte de un hecho que, quizá, lo marque para toda la vida.

El hombre salió a la vereda para ver qué ocurría y se encontró con una escena brutal: Ciro Duarte, de 19 años, yacía en el piso con una herida en el tórax. Matías no dudó: tomó las llaves del auto y trasladó al joven hasta el hospital Evita Pueblo, donde Ciro lamentablemente terminaría muriendo.

El relato de Matías se hizo viral en redes sociales: «Era un domingo normal, sin sobre saltos. Las nenas acostadas me piden que les cuente un cuento, tipo 23:20 se empieza a escuchar gritos y corridas: salgo para ver que no le pase nada al auto y me encuentro con un chico tirado en la calle, pibes y pibas gritando ayúdanos lo apuñalaron»

«Sin pensarlo, agarré las llaves del auto, lo subimos y lo llevamos al hospital (quizás estaba llevando a un chorro, no lo sabía)», explicó Giménez. «Lo dejamos en la guardia con los amigos y me volví a casa», siguió.

En su casa, Matías se puso a limpiar el auto, dado la gran cantidad de sangre que había perdido Ciro. «Me pongo a limpiar el auto y a los pocos minutos me entero que el chico murió; la angustia me invadió y más al saber que era un pibe humilde, laburador, buena gente, que salía de jugar a la pelota con los amigos, que solo tenía 19 años (toda una vida por delante)».

«Pero lo que más me duele es saber que le arrebataron los sueños a un pibe, que esa madre no va a volver a ver a su hijo, que su papá no va a contar con su ayuda para trabajar, que un mal viviente arruinó a su familia y amigos», escribió Matías, que dejó un mensaje final: «Descansa en paz Ciro y dale fuerzas a tu familia y conocidos para salir de este momento de mierda que les toca vivir».