Alimenta a 60 familias.

El Merendero Un Sol para la Compal necesita de la colaboración de la comunidad para continuar alimentando a 60 familias del barrio, en la localidad de Plátanos. La crisis ha golpeado fuerte a los que menos tienen y las necesidades abundan.

En diálogo con Periódico El Progreso, su encargada Marcela Videla contó que en los últimos días se ha vuelto difícil poder cocinar dado que no tienen donaciones suficientes para ello. «Estábamos cocinando para 60 familias, dos veces por semana, pero ahora no alcanzan los alimentos», indicó.

El aislamiento ha obligado a muchos barrios a recurrir a las ollas populares para poder comer. La asistencia del Estado no llega a todos y los más perjudicados, como siempre, son los que menos tienen.

«Hoy por hoy no tenemos ni leña para hacer un fuego. No hay lavandina para limpiar, ni nada. Y es difícil porque yo no tengo como ir a buscar si alguien nos quiere donar algo. Mi marido hacía changas y ahora no está trabajando», cuenta respecto de la crisis económica que ha golpeado a millones de argentinos, pero especialmente a quienes no trabajan o lo hacen en la informalidad.

Marcela cuenta que las necesidades en el barrio Compal no son solo de alimentos, sino que también se necesita indumentaria y calzado, entre otros. «Se necesita de todo. Desde zapatillas y ropa hasta colchones y frazadas».

Quienes puedan colaborar, deben saber que el comedor está ubicado en calle 157 esquina 39A, en Plátanos. Marcela también deja su teléfono para quienes deseen y puedan colaborar: es el 11-2309-6587.