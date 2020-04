Habló la familia del hombre internado con coronavirus en el Evita Pueblo de Berazategui

Estefanía, la hija del paciente internado en el hospital Evita Pueblo de Berazategui con coronavirus, habló luego de que se confirmara el diagnostico y se refirió a cómo se enteraron del contagio. Además, explicó cómo fue el protocolo en el nosocomio local.

«Se está hablando acerca de mi papá y de mi familia y estoy cansada de que la gente hable por hablar», aseguró la joven, quien explicó cómo se dieron las cosas: «cuando se decretó la cuarentena nos quedamos en casa, pero uno tiene que salir a hacer las compras, como en toda casa», aclaró. «Mi papá se empezó a sentir mal el día 5 de abril: empezó con fiebre y dolor de hígado, por lo que pensamos que le cayó mal la comida».

Sin embargo, con el paso de las horas los síntomas empeoraron y, tres días después, la familia decidió llamar a una ambulancia: «nunca vinieron, por lo que decidimos llevarlo al Evita Pueblo, para que nos digan qué es lo que tenía». Una vez en el nosocomio, a la familia «lo único que dijeron es que se tome la fiebre cada 4 hs. y que llame al 107. Se lavaron las manos y lo mandaron de vuelta a casa», contó Estefanía.

Al día siguiente, «como seguía mal lo llevamos a la (Unidad Sanitaria) Sábatto, donde le tomaron la temperatura y se lo llevaron para el Evita, donde quedó internado». Según el testimonio de la joven, en el hospital de Berazategui le informaron que su papá presentaba una «infección en los pulmones» y que «tenía una neumonía muy avanzada».

Para ese entonces, la familia continuaba saliendo a comprar, siempre con los recaudos necesarios y respetando el protocolo del aislamiento. «Nosotros seguíamos saliendo a comprar y a llevarle cosas al hospital. Después de esto nos dijeron que querían saber qué era lo que le provocó la neumonía, por lo que decidieron hacerle un hisopado. Hasta que le hicieron ese hisopado y dio positivo, nunca nos imaginamos que podría llegar a tener coronavirus», dijo la joven, y aclaró que la noticia les llegó «recién ayer martes 14».

A partir de la confirmación del diagnóstico, la familia permanece aislada y «Ya no salimos más. Estamos en cuarentena y no pensamos en salir para nada», contaron, al tiempo que se quejaron de la gente que opinó «sin saber», especialmente en las redes sociales: «No somos unas mierdas de personas cómo para andar en la calle, como si no hubiese pasado nada. Están lastimando a una familia que está realmente destrozada por la noticia que recibimos ayer, porque no saben el dolor que se siente y lo mal que la estamos pasando, no quisieran estar en nuestro lugar», manifestó la Estefanía.

Parte médico

Sobre el estado de salud del paciente, fuentes oficiales confirmaron que «El paciente está compensado, con un poco de tos y sin fiebre. Continúa internado pero estable y evoluciona bien», e indicaron que se encuentra aislado y sin recibir ningún tipo de visitas.

Además, sobre la atención brindada al paciente y su familia, informaron que en todo momento «se respetó estrictamente el protocolo del Ministerio de Salud».