Berazategui | Denuncian a vecino que metió un gatito en un balde con gasoil y aceite

Un hombre fue denunciado por sus vecinos luego de protagonizar un caso de brutalidad animal en Berazategui. Aseguran que varios animalitos han muerto o sufrieron ataques violentos a manos suyas.

De acuerdo con el testimonio de los vecinos, el acusado “tiene a todo el barrio en jaque” porque “maltrata y mata animales”. Aseguran que ha habido varios casos y hasta hicieron un escrache en las redes sociales para exponer al sujeto.

Uno de los casos de brutalidad animal ocurrió días atrás, según el relato de una vecina de la zona: “a mi gato lo metió en un balde con gasoil y aceite”, sostuvo, y publicó una foto (portada) del animal tras ser rescatado.

Esta serie de maltratos contra los animales se dan en pleno centro de Berazategui, a muy pocas cuadras de la estación de tren. “Estamos juntando firmas para que se vaya”, indicaron los vecinos, que piden a quienes hayan sufrido o visto un caso similar que por favor lo denuncien a las autoridades.

Denunciar maltrato animal

Ley 14.346 protege a los animales del maltrato y la crueldad del hombre. Estos actos son delitos y podés denunciarlos.

Malos tratos y actos de crueldad

¿Qué se entiende por maltrato a animales?

No alimentarlos bien.

Estimularlos con instrumentos que les causan dolor, como el látigo.

Hacerlos trabajar muchas horas sin descanso.

Hacerlos trabajar cuando no están en buen estado físico.

Estimularlos con drogas sin fines terapéuticos.

Usarlos para llevar vehículos muy pesados.

¿Qué se entiende por actos de crueldad con los animales?

Hacer cortes sobre el animal vivo para abrirlo y examinar su contenido (disección).

Cortar cualquier parte del cuerpo del animal, salvo para marcación o higiene.

Operar a animales sin anestesia y sin tener título de médico o veterinario, salvo caso de urgencia.

Hacer experimentos con animales.

Abandonar a los animales utilizados en experimentos.

Matar a animales en estado de embarazo.

Lastimar y atropellar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por perversidad.

Hacer actos públicos o privados de peleas de animales.

Hacer corridas de toros en que se mata, lastima o agrede a los animales.

¿Qué pasa si alguien realiza cualquiera de estos actos?

Comete un delito penado con prisión de 15 días a 1 año.

Denuncia

¿Qué puedo hacer en caso de maltrato o crueldad con animales?

Tenés que hacer la denuncia penal. El trámite es gratuito y los funcionarios están obligados a tomarla. Según donde vivís, podés hacerla:

En la comisaría más cercana al lugar donde ocurrió el hecho.

En la fiscalía o UFI (Unidad Funcional de Instrucción).

En el Juzgado de instrucción.

¿Puedo hacer la denuncia ante organizaciones protectoras de animales?

No, solo ante la autoridades que correspondan.

¿Qué puedo hacer si el hecho ocurre en la vía pública?

Llamá al 911.

¿Qué puedo hacer si el hecho ocurre en un lugar privado?

Si el hecho sucede en una casa, galpón, quinta, etc. no ingreses. Identificá el lugar (calle, número, etc.) y a las personas y llamá al 911.