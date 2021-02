Berazategui | Docente fue víctima de un brutal robo y le pide seguridad a Mussi

Una mujer fue víctima de un intento de robo en Hudson y, con enojo e indignación, escribió una carta al intendente de Berazategui para exigir que interceda ante los constantes hechos de inseguridad que se han dado en los últimos tiempos en el distrito.

Se trata de Silvia D’Ambrosio, quien utilizó las redes para postear un pedido al mismísimo intendente, Juan Jose Mussi.

El brutal robo ocurrió el 25 de febrero a las 18 horas, cuando la mujer se dirigía a la Costa de Hudson en bicicleta, junto a una amiga; en ese momento, dos delincuentes “de no más de 20 años”, aclaró la víctima, “quisieron robarme la bici que con tanto sacrificio compre, porque yo vivo de mi trabajo de docente, y aunque el dinero no me alcanza, no salgo a robar”, escribió.

Los malvivientes la tiraron de la bicicleta y la arrastraron unos veinte metros. “Como grité muchísimo, los vecinos escucharon y se solidarizaron conmigo”, indicó la mujer, quien afortunadamente se encuentra fuera de peligro.

“Siento una tristeza muy profunda ya que desde que nací vivo en Berazategui. Pero mi bella ciudad se ha convertido en una ciudad que no cuida a su gente”, escribió D’Ambrosio.

“Le ruego que haga algo al respecto, ya que la salida recreativa que muchos tenemos, cada vez es más imposible hacerla. Espero alguna respuesta!”, concluyó la mujer.