Berazategui | Dolor por el fallecimiento de un ex combatiente de Malvinas

Damián Sosa, ex combatiente de la Guerra de Malvinas, falleció en las últimas horas tras haber sido diagnosticado con coronavirus. Familiares, allegados y hasta el intendente lo despidieron y recordaron con sentidos mensajes.

La hija de Sosa, Giuliana, despidió a su padre en las redes sociales de la siguiente manera: “Hoy mi familia ya no está completa, hoy me faltas vos papá, todavía no caigo que te nos fuiste tan pronto. Nos dejaste muy claro que fuiste un guerrero, luchaste hasta lo último, mi corazón está de luto, algún día nos volveremos a encontrar. QUE DESCANSES EN PAZ, SIEMPRE TE RECORDARÉ COMO LO BUENA PERSONA, TAN BUEN PADRE QUE FUISTE, MI HÉROE Y MI ANGEL”.

Quien hizo mención a la triste noticia fue el intendente de Berazategui, Juan José Mussi, quien con un posteo en las redes envió “Un fuerte abrazo y mi más sentido pésame a la familia de Damián Sosa, héroe berazateguense de Malvinas, quien falleció en las últimas horas. Siempre vamos a recordar tu lucha constante por la Patria y la Soberanía de las Islas! Hasta siempre”.

En tanto que Héctor Peñalva, presidente del Consejo Escolar local, escribió “Hoy nos dejó Damián Sosa, excelente persona, trabajador en la E.P. 34 de Berazategui, Héroe de la Patria y además pilar fundamental del trabajo con nuestros alumnos en todas las escuelas del Distrito desde los inicios. Vuela alto y hasta la victoria siempre. Nuestras condolencias a la familia y a sus compañeros veteranos de Malvinas”.