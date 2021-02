Berazategui | El drama de la policía baleada y un desesperado pedido de la familia

Giselle Rossi Galarza, la joven policía que fue baleada por motochorros el pasado 15 de enero en Berazategui, atraviesa una delicada situación financiera, por lo que su familia inició una campaña para juntar fondos y poder ayudarla.

El hecho se produjo alrededor de las 19.45 en la esquina de las calles 128 y 4A. Hasta allí llegaron efectivos policiales tras un llamado al 911 que alertó acerca de disparos de arma de fuego. En el lugar constataron que la subteniente Melisa Giselle Rossi Galarza había sido baleada durante un robo cuando compraba en un quiosco.

Gisele estuvo 15 días internada en el Hospital El Cruce de Florencio Varela. Luego de recibir el alta, trata de adaptarse con un ojo menos, la muñeca izquierda fracturada y una herida en el pecho. Más allá de esas secuelas, la joven, mamá de dos hijos de 9 y 15, vive una angustiante situación económica ya que, al no poder hacer horas Polad (las famosas “adicionales” con las que duplica su sueldo básico), no logra afrontar los gastos de la recuperación y debe mudarse ya que el lugar donde estaba viviendo no es todo lo accesible que su condición requiere.

Es por eso que su hermana Wanda (21), que también es policía, está organizando una colecta solidaria a través de las redes sociales. “El objetivo es ayudarle a Gisele en lo que se viene porque hasta que la pasen a retiro, que es lo que estamos tratando de hacer a través de la Fundación Pobra (Policías Bonaerenses Heridos y Agrupados), va a seguir cobrando el sueldo de policía activa. Pero ella tenía que hacer horas a dicionales para poder llegar a fin de mes”, según dijo en una entrevista al sitio Clarín.com.

“Tiene préstamos, seguros, alquiler que pagar y es el sustento de su hogar porque tiene a cargo a su hija de 15. Además del daño que le causaron, lo que lograron los malvivientes es quitarle la posibilidad de trabajar y vivir dignamente”, explicó Wanda. Además, la familia de Giselle contó que “nadie del poder se acercó para ponerse a disposición” y especificaron que “nadie” incluye también al Ministerio de Seguridad bonaerense.

La familia de Gisele difundió los datos de su cuenta bancaria para quienes quieran colaborar: Caja de Ahorro 5087-507388/0. Cuil 27-30371237-8. CBU 0140027403508750738804. Alias BALCÓN.ANCLA.ABRIL. Y la cuenta de Mercado Pago a nombre de “Giselle Rossi” CBU 0000003100074871507890 mail [email protected]