Berazategui | El drama de los que pasan las fiestas sin agua

“Le agradedemos al señor intendente por otra navidad sin agua”.

La falta de agua en Berazategui sigue generando trastornos en miles de ciudadanos que por estas horas están sin servicio. En algunos barrios reportan que el corte de suministro lleva hasta seis días.

Según el testimonio y los reclamos de varios berazateguenses, este jueves al mediodía se cumple el sexto día sin agua en localidades como Villa España y Plátanos. También en Berazategui Oeste y en Hudson hay inconvenientes con el servicio, que desde hace meses funciona de manera intermitente.

La situación perjudica a miles de familias, entre ellas una de Villa España que desde el 19 de diciembre no tiene agua de red. Ana, que vive junto a su marido y sus dos hijos, envió el siguiente mensaje a Periódico El Progreso: “Son seis días ya sin agua, es dramática la situación porque tenemos que salir a comprar bidones y gastar dinero que no tenemos”, explica. “Tengo una de mis hijas con problemas renales y en cama. La tenemos que bañar con una palangana y un jarrito, usando el agua embazada… ¿por qué tenemos que vivir así si pagamos por el servicio todos los meses?”, se preguntó.

En Barrios como La Porteña, Plátanos Norte, Sarmiento, San Marcos y Bustillo se reportan por estas horas decenas de reclamos. La bronca de los vecinos se refleja también en las redes sociales, donde muchos descargan su enojo con el intendente Juan José Mussi.

“Es una vergüenza que nos tengan sin agua, con este calor y en medio de las fiestas. Mussi nos prometió que lo iba a solucionar hace un año y todavía estamos esperando. Seguro que en el country donde él vive tiene agua”, escribió un usuario en un grupo de denuncias.

“Vivo en Hudson hace 37 años y desde hace seis o siete que padecemos la falta de agua”, dice Ramón Arazeno. “Vivo con mi esposa y este año queríamos celebrar navidad con mis hijos, que se cuidaron quince días haciendo cuarentena para estar con nosotros, que somos de riesgo, pero no podemos juntarnos en casa porque no hay agua, asi que le agradedemos al señor intendente por otra navidad sin agua. Diría que Berazategui se hunde, pero no hay en qué hundirse acá”.

Las promesas del intendente se tradujeron, según lo informado por el propio municipio, en obras que se están realziando en diferentes barrios. Allí se trabaja en nuevos pozos que permitirán, de acuerdo a lo indicado por las autoridades, “solucionar el 50% de los problemas con el servicio de agua antes del verano”. Sin embargo, esos problemas continúan.

Barrios donde se reportan cortes de suministro (al jueves 24/12, 12horas):

San Blas; Kennedy Norte; Kennedy Sur; La Serranita; San Marcos; Marítimo; Villa Matilde; La Loma; Villa Mitre; Plátanos Norte; Almafuerte; Mitre; San Juan; Los Manzanos; 12 de Octubre; Centro; Ducilo; Mosconi; Jacarandá; Once y Federal.