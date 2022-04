Escuela y Jardín de Berazategui suspenden clases por falta de agua

Nuevamente la falta de agua es noticia en Berazategui. En esta oportunidad, familias de alumnos pusieron el grito en el cielo cuando se enteraron que en una escuela y un jardín del distrito se suspendieron las jornadas educativas por falta de suministro.

Se trata de la Escuela Primaria N° 1 de Villa España, ubicada en calle 24 y 150, y del Jardín de Infantes Alihuén, ubicado en la misma manzana. «Llevamos a los nenes al jardín y al ratito nos llamaron para que los retiremos porque no tenían agua», indicaron desde el grupo de padres de los infantes.

«Es una vergüenza que siga pasando esto, el año pasado ocurrió lo mismo. Nos llamaron para avisarnos que se suspendían las clases por falta de agua, parece que vivimos en el siglo XIX», se quejó Ramiro, otro padre.

El enojo es tal que incluso los docentes tuvieron que explicar que «no es un problema de la escuela, lo que ocurre es que no hay agua para higienizar ni limpiar el establecimiento, por eso se tomó esta medida».

La bronca de la comunidad educativa pasa, también, por la falta de previsibilidad. Es que absolutamente todos se enteraron de la falta de agua por las redes sociales cuando ya no había servicio: «Nos llegó esta mañana el comunicado del municipio diciendo que iban a cortar… no se entiende por qué no avisan con tiempo y nos organizamos… parece que están ocupaos respondiéndole a la China Suárez», indicaron en referencia a los dichos del Intendente Juan José Mussi sobre presuntos comentarios de la actriz.

El comunicado del municipio

Cabe recordar que este miércoles, la Municipalidad de Berazategui anunció que habría falta de agua debido a «la realización de 5 reparaciones y la instalación de 2 válvulas (una en Av. 24 y 148; la otra en calle 23 y 148)» por lo cual «a partir de las 8 de la mañana podría haber baja presión de agua» en las siguientes zonas:

Los Troncos, Villa Olivero, Berazategui Centro, Barragán, General Belgrano, Jacarandá, Villa Mitre, Asunción, Gral. Mosconi, UOCRA, Villa España, San Francisco, y 9 de Julio.