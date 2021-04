Berazategui | “Están matando a todas las personas grandes”

Un hombre grabó un mensaje en el que le apuntó al gobernador Axel Kicillof y al presidente de la Nación Alberto Fernández, por la vacunación contra el Coronavirus. Contó el dramático momento que atravesó con la muerte de su madre quien, tras aplicarse la vacuna, falleció pese a que era una persona “sana”.

El hombre, identificado como Hugo Sala, contó que su madre “Se puso la vacuna y ahora está peleando por la muerte”, en un video que difundió en las redes sociales.

Dirigiéndose al gobernador de la Provincia, Sala aseguró que “Vos no sabes nada de esto, pero mi mamá se puso la vacuna y (los médicos) no me dan esperanza” horas antes de que su madre muriera.

Visibilizando su fastidio, el trabajador municipal de Ramallo, domiciliado en Berazategui, continuó contra el gobernador al recordarle que “Estás haciendo política, porque conozco la política, fui delegado municipal y sé lo que es la política. Están matando a los jubilados porque nadie sabe las reacciones de la vacuna, mi mamá es una mujer sana que está peleando por su vida”.

“¿Qué solución me dan ustedes los políticos?”, se preguntó el hombre. “A vos no te pasa porque no estás perdiendo a tu madre. Esa vacuna no tiene nada, están matando a todas las personas grandes. Hagan algo con esa porquería que le están poniendo a los jubilados”, cerró su pedido entre lágrimas Sala.

