Berazategui | Familias sin agua realizan un piquete sobre la avenida Mitre

Un puñado de familias del barrio 3 de junio decidió cortar la calle en protesta ante la falta de agua en sus hogares, que llevan siete días ininterrumpidos. Le piden al intendente que “no se olvide” de los vecinos.

El reclamo se da este viernes por la tarde en Avenida Mitre y calle 43, donde decenas de personas se manifestaron prendiendo fuego algunos neumáticos y mostrando pancartas.

“Hace una semana que no tenemos agua, somos familias con niños, con gente grande. En el barrio hay varios comedores que hoy no pueden cocinar para la gente más necesitada porque no hay agua, es una vergüenza lo que pasa y el intendente no nos escucha”, reclaman.

“No queremos que nos regalen nada, no estamos pidiendo un plan o un subsidio, a pesar de que somos pobres. Lo único que le pedimos al intendente es que no se olvide de nosotros, porque cuando nos necesito en la campaña estuvimos, ahora le pedimo que nos de agua, nada más”.