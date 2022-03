Berazategui: pedófilo enviaba audios y mensajes con contenido sexual a una niña

Un pedófilo fue detenido en Berazategui luego de enviarle mensajes de WhatsApp y fotos a una menor de edad con quien intentaba pactar un encuentro que no llegó a concretarse.

Los hechos se conocieron el fin de semana, luego de la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción -UFI- N° 8 del Departamento Judicial de Quilmes, especializada en Cibercrimen contra las infancias y delitos conexos a la trata de personas, a cargo del fiscal Daniel Ichazo.

De acuerdo con fuentes de la investigación, los allanamientos se dieron en la localidad de Juan María Gutiérrez, y contaron con el trabajo de efectivos de la comisaría 3ra. Allí se secuestraron dispositivos de almacenamiento digital y teléfonos celulares en los cuales habría material probatorio de interés para la causa.

Se supo que la denuncia fue radicada a principios de febrero por la madre de la niña, quien relató que un hombre mayor de edad, vecino del barrio, se comunicaba con su hija mediante mensajes de Whatsapp. En esas conversaciones, el pedófilo enviaba audios y mensajes «de alto contenido sexual», agregaron las fuentes.

Se cree que el sujeto intentaba pactar un encuentro con la menor, algo que no llegó a ocurrir gracias a la pronta intervención de la fiscalía.

Al mismo tiempo, se supo que la menor fue asistida y sometida a una intervención psicológica donde se confirmaron los hechos denunciados por su madre. En ese sentido, se estableció que la menor se encontraba en «estado de vulnerabilidad» y afectada por lo ocurrido.

Cómo prevenir el Grooming de Niños, Niñas y Adolescentes

Desde la UFI temática indicaron una serie de medidas para proteger a los menores de estos delitos:

-Procura que se conecten a Internet en lugares comunes de la casa y no encerrados en su dormitorio; Establece reglas y horarios de conexión;

-Dialoga e informales acerca de los riesgos existentes y la utilización de la cámara web;

-Presta atención a sus publicaciones;

-Enséñales a configurar la privacidad de sus cuentas;

-Explicarles la diferencia entre lo público y lo privado;

-Desaconseja la publicación de datos personales, familiares y de amigos;

-Acompáñalos sin invadir y no le prohíbas el uso;

-Presta atención a los cambios repentinos de humor;

-Concientizarlos acerca de que todo lo que se sube a la red no puede borrarse y existe el riesgo de que siga circulando y pueda ser manipulado por extraños.