Denuncian mala praxis en el Evita Pueblo por la muerte de una recién nacida

Una mujer denunció al hospital Evita Pueblo de Berazategui por «Mala praxis» luego de la muerte de su hija recién nacida, Issabela. La joven de 34 años hizo un descargo desgarrador de lo que tuvo que atravesar y cómo fueron los hechos.

«Todo comenzó el 27 de abril; era un embarazo hermoso, a termino, porque esperé cada mes a mi bebé Issabela, un embarazo súper controlado», indicó Daniela Rivarola; «todo iba bien, el día 27 comencé con contracciones, por lo que fui a la guardia del hospital Evita Pueblo, donde me dijeron que me vuelva que todavía faltaba».

«Así aguanté mis dolores hasta que el día 28 volví a ir y me dijeron lo mismo: Andá a casa mamita .. todavía falta», explicó. «El día 29 nuevamente seguía con contracciones mucho más fuertes, me arriesgué y fui hasta el hospital Gonnet, donde me volvieron a mandar a mi casa, estuve tres días sin poder dormir aguantando dolor tras dolor, me dolía todo el cuerpo y nadie me dio bola», aseguró.

Ya el 1 de mayo a las 8 de la mañana, Daniela se dirigió nuevamente al hospital Evita Pueblo, «con bolsa rota y 5 de dilatación; Iba todo perfecto. Mis obstetras ,está de más decir, siempre muy amorosos cuidando de Issa. Cada diez minutos me hacían monitoreo y todo marchaba bien».

Sin embargo, en un momento uno de los obstetras «Se dio cuenta que Issa no iba a pasar por el canal de parto y ahí en ese momento comenzó todo», recordó. «Escuché que me iban a practicar una cesárea de urgencia. Cuando ingresé a quirófano tardaron en prepararme, cuando el tiempo era valioso para mi hija».

«No la escuché llorar»

Rivarola contó que los médicos no podían extraer a la beba: «Escuchaba que se decían Probá vos, mientras mi hija se estaba muriendo ellos no hacían nada para sacarla, no había jefes, todos practicantes», sostuvo, tras lo cual recordó que «Cuando sacaron a mi Issa no la escuché llorar, me dijeron tranquila mamá, tu bebé está como morada».

La recién nacida fue llevada a neonatología, donde, según Daniela, «mi hija ya estaba casi sin respiración y tuvo dos paros, no respiraba y tenía muerte cerebral». «Por culpa de esos malditos practicantes me arrebataron a mi hija, me dejaron sin alma», contó.

Daniela quedó internada durante diez días: «Padecí dolores, pinchazos… mi cuerpo cansado escuchando bebés llorar todo el tiempo y yo con los brazos vacíos. Basta de esto, alguien tiene que pagar por la vida de mi hija», dijo, y aseguró que «Voy a hacer justicia (porque) nadie me dice nada, se tapan y no me dan nombres, pero yo sé que tarde o temprano voy a lograrlo por mi bebé!», concluyó.

Ahora, Daniela radicó la denuncia correspondiente en la Fiscalía, dando intervención a la UFI N° 7 a cargo de la Doctora Karina Santolín. La caratula es «Mala praxis».