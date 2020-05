Paciente denuncia falta de higiene y atención en el hospital Evita Pueblo

Una mujer grabó con su teléfono celular desde el hospital Evita Pueblo de Berazategui para mostrar las pésimas condiciones de higiene que encontró en su habitación. Se quejó también de la atención recibida y la falta de asistencia de parte del personal de enfermería.

La mujer en cuestión es Lorena, quien relató que «Me interné con mi bebé el jueves a las 6:30 de la mañana y recién lo atendieron como a las 21 horas», tras lo cual denunció que durante cuatro días nadie ingresó a limpiar la habitación.

Según explicó, «A mi bebé lo tengo en la cama porque no tengo ni cuna. No me baño desde hace cuatro días porque no tengo donde dejar a mi bebé. Nos discriminan porque con el tema del covid no vienen a limpiar», aseguró.

En otro tramo del video Lorena mostró las condiciones del baño: «Es una asquerosidad. Yo meo parada porque no tengo opción. Nadie viene a tirar una lavandina. Lo único que tengo es un Lisoform», sostuvo, al tiempo que filmó una la pérdida de agua en la canilla del vanitory.

Este medio se comunicó con el director del Hospital, el doctor Juan Marini, a quien le enviamos el video horas antes de publicar esta nota. Sin embargo, hasta el momento no obtuvimos respuesta acerca de esta grave denuncia: