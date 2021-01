Berazategui | Intentaron secuestrar a una joven en la vía pública

Una joven de 21 años fue víctima de un intento de secuestro en la vía pública cuando caminaba por Berazategui. Se encuentra en buen estado de salud, aunque atemorizada por el violento episodio que le tocó vivir.

El hecho ocurrió el lunes por la tarde, a plena luz del día cuando la joven, de quien reservaremos su identidad, caminaba por la calle 138 y 5. En ese momento, un automóvil que circulaba en dirección opuesta, detuvo su andar y desde el interior del mismo tres sujetos comenzaron a hostigarla y amenazaron con raptarla.

La joven, atemorizada, comenzó a correr a toda velocidad y dobló en por la calle 5, tras lo cual los agresores dieron marcha atrás y la persiguieron. Afortunadamente, la víctima logró pedir auxilio y se refugió en la casa de una vecina, tras lo cual el automóvil escapó del lugar.

La situación quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona, y las imágenes fueron compartidas con Periódico El Progreso.

La víctima relató lo ocurrido y explicó que los agresores “Eran tres hombres grandes, no llegué a ver la patente ni el modelo, pero por lo que se ve sería un auto viejo, parecido a un Renault 9, de color blanco”.

“Sinceramente tendgo que agradecer que no andaba boludiando o mirando a la nada y sí prestando atención a todo a mi alrededor, porque si no no hubiera tenido la oportunidad de escaparme y correr”, sostuvo la joven, que agregó que en la huida pudo “avisarle a una chica que estaba con la puerta de su casa abierta”, para refugiarse allí.

“Es triste que tenga que agradecer que llegué a mi destino. Iba a dos cuadras, sólo dos cuadras tenía que caminar para llegar a lo de mi mamá”, explicó la joven. “Lo que me hace llorar más que el panico es saber que yo pude correr y escapar, pero ¿si otra mujer no puede y la agarran? es lo único en que puedo pensar”, describió.

De acuerdo con el testimonio de vecinos de la zona, ya en horas de la noche del mismo día, los mismos hombres habrían intentado asaltar a repartidores de una casa de comidas del barrio.