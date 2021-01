Berazategui | IOMA le niega la medicación a una joven con esclerosis múltiple

Una joven de Berazategui necesita medicamentos y el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) no cumple con la entrega. Sus familiares exigen una solución y buscarán imponer un recurso de amparo para que la justicia interceda.

Valeria tiene 27 años, estudia para ser docente y hoy en día sufre de esclerosis múltiple, una enfermedad que no tiene cura pero sí tratamiento. El mismo conlleva la ingesta de un medicamento costoso llamado cladribina en comprimidos (Mavenclad de Merck). “Valeria empezó con perdida de visión de un ojo, temblores en la mano y ahora no puede caminar”, contó su madre a DataJudicial.

“Mi hija no tenia obra social. Yo soy auxiliar de cocina, es decir portera, en Berazategui, y no tengo dinero para pagar un abogado y hacer un recurso de amparo”, relató la madre. Por ese motivo, solicita la difusión de la comunidad para que el reclamo llegue a las autoridades de IOMA.

“Tuve que pagar todo en forma particular, porque en el hospital de Berazategui me atendieron (pero) nunca me respondieron”, sostuvo la madre de Valeria. “En plena pandemia nadie la quiso atender, en la salita tampoco”, agregó.

“Valeria quiere seguir estudiando y le falta la medicación. Ya presentamos la receta y no tuvimos respuestas. Sabemos que no tiene cura, pero sí queremos hacer el tratamiento para que tenga una mejor calidad de vida”, concluyó la madre.