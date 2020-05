Un barrio de Berazategui sumido en la pobreza sin presencia del Estado

En medio de la pandemia y el aislamiento social obligatorio, millones de personas sufren el no poder trabajar y no contar con serviciso básicos como agua, alumbrado o cloacas. Es lo que ocurre en el barrio Kennedy Norte, en Hudson. Allí, los vecinos muestran la cruda realidad que atraviesan, sumidos en la pobreza y sin ayuda del Estado.

En una recorrida por el barrio, sus habitantes contaron cómo sobreviven día a día. «Acá no viene el Estado, ni el municipio ni nadie viene a ayudarnos. Había un comedor comunitario y lo sacamos porque no tenemos recursos. La Municipalidad no nos da bola. Yo hace seis años que estoy acá y nunca pasó nada. Tenemos el complejo de 300 casas terminadas listas para entregar y no las entregaron», contó Franco, uno de los vecinos, en referencia al complejo habitacional financiado por Nación, Provincia y el Municipio de Berazategui, obra que comenzó en el año 2010 y que, a punto de finalizarse, fue abandonada.

Antes del proyecto, la zona era un descampado. El Ministerio de Obras públicas de la Nación contaba con el apoyo de la Provincia de Buenos Aires y del Municipio de Berazategui para dar solución a un problema que viven en carne propia millones de argentinos: el de no poder acceder a una casa propia.

Para mediados del 2014, la ilusión de cientos de familias se hizo escombros cuando sólo quedaban por finalizar las conexiones de los servicios públicos: agua, luz, gas, cloacas, etc. Las viviendas, a punto de poder ser habitadas, nunca se entregaron. 33 millones de pesos (en 2010) tirados a la basura. En el medio, vecinos sumidos en la pobreza que piden una oportunidad. «No queremos que nos regalen nada. Trabajamos y estamos a dispuestos a pagar, pero parece que no le importamos a nadie», aseguran.

El barrio está completamente olvidado. Rodeado por el arroyo Las Conchitas, muchos de los chicos sufren infecciones en la piel y en los pulmones. Viven en casillas de madera con techos (en el mejor de los casos) de chapa. Los pisos, de tierra, a veces gozan del lujo de algún cartón que los aísle del frío y la humedad. «Queremos progresar, somos gente humilde, pero necesitamos una mano del municipio», dicen.

