Berazategui: le apuntaron a la cabeza para robarle el auto

Delincuentes asaltaron a un hombre, a quien le robaron el auto a punta de pistola, frente a una vivienda de Berazategui Oeste. Afortunadamente, la víctima resultó ilesa aunque vivió momentos de máxima tensión.

El hecho ocurrió este jueves, alrededor de las 7:30 horas, en la zona de calle 4 entre 110A y 111, cuando la víctima bajaba de su automóvil y se disponía a ingresar a la vivienda.

En ese momento, un grupo de delincuentes que se movilizaba en otro automóvil, marca Chevrolet, lo interceptó y, a punta de pistola, lo amenazó para que entregara el rodado.

En un video que llegó a Periódico El Progreso este mediodía, se observa a uno de los delincuentes apuntarle a la cabeza a la víctima, que sólo atinó a entregar sus pertenencias.

Luego de unos pocos segundos, los malvivientes escaparon con ambos rodados. Fuentes policiales indicaron a este medio que, de momento, los criminales no fueron identificados.

“Vivimos con miedo”, expresaron vecinos del barrio María Angélica a Periódico El Progreso. “Esto viene igual hace tiempo, no hay patrulleros, no hay policías de a pie y las cámaras de seguridad del municipio no funcionan”, aseguran.

MIRA EL VIDEO