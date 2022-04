Berazategui: le gatillaron a una joven para robarle la cartera

Una joven fue víctima de dos motochorros que la asaltaron a punta de pistola para robarle la cartera con sus pertenencias en Berazategui. Aseguran que son del barrio y que, pese a que uno de ellos reconoció a su víctima, no dudó en gatillarle para amedrentarla.

El hecho ocurrió en el barrio Villa Mitre, más precisamente en calle 32 entre 159A y 160, el domingo en horas de la madrugada. Por allí caminaba la joven cuando dos motochorros la interceptaron.

De acuerdo a lo que se observa en los videos de las cámaras de vigilancia de la zona, uno de los malvivientes bajó armado del rodado y le apuntó a las piernas a la joven. La víctima contó que el agresor le gatilló apuntándole a las piernas, aunque el disparo no salió.

«Estaban en una moto 110CC, color rojo con negro», recordó luego la joven. «Cuando me ve queda sorprendido porque me conocía», indicó, y dijo que «aún así no dudó en apuntarme».

En el barrio creen que los delincuentes, efectivamente, son de Villa Mitre. Es por eso que difundieron las imágenes para poder identificarlos.

MIRA EL VIDEO: