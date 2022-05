Berazategui: pasajeros furiosos con los choferes de colectivos

En las últimas horas se vieron varios reclamos de pasajeros de colectivos contra los choferes, a quienes acusan de malos comportamientos, destrato y hasta de amenazas. Apuntan contra una línea de ómnibus que recorre Berazategui a diario.

En el grupo Berazategui Denuncia, una pasajera se enojó por un hecho puntual y otros usuarios se sumaron a su reclamo: «Los colectiveros del 98 y sobre todo el interno 73 ramal 3 verde, está muy apurado que no le importa llevarse a las personas por delante», comentó una usuaria.

«Cierran las puertas y arrancan sin que el pasajero termine de subir; encima se enojan, son unos mal educados y se dicen ser choferes profesionales… una vergüenza, una linea nefasta llena de personas inoperantes», descargó su furia la mujer. «Los coches se rompen en cualquier lugar lamentablemente uno tiene que utilizarlos para ir a trabajar. Pero se abusan, Son unos forros», sentenció ofuscada.

Los comentarios:

Ese comentario despertó adhesiones pero también réplicas, como el caso de un chofer que le respondió: «Si tanto le molesta, tómense un Uber y deje de joder a los demás con sus quejas… o vayan a la empresa y quéjense ahí», expresó. Eso no fue todo, para terminar la remató con un «Por eso yo no le paro a nadie en Berazategui, porque son todos/as mierdas».

La respuesta de un colectivero:

«Cuando contesta mal el chófer ahí nomás frenarlo con un buena contestación. No dejen que falte el respeto, un chófer tiene trabajo gracias a la gente que sube al micro. Yo cuando trabajaba frené a algunos choferes por hablar mal y manejar como loco y no respetar a la gente que sube o baja. Hablé yo y me dieron la razón todos lo que estaban en el micro, esto fue en la linea 159», fue otro de los reclamos.

Asimismo, otra usuaria denunció que «Me acaba de arrancar el espejo del auto un 98 3, y no quiso frenar a darme los datos, se dio la fuga. Si yo voy con la patente el lugar y el horario tienen idea si en la empresa me pasan los datos? Ya lo hablé en el seguro pero me dicen que va a ser mas rápido si cuento con mas información de seguro del colectivo».

Otro reclamo contra la Línea 98

«Sres colectiveros línea 98 (5) : Jueves 21 de Abril, entre 19:00 y 20:00 hrs aprox. parada Zapiola y San Martín en Bernal, los que VUELVEN DE CAPITAL. ¿Por qué se mandan para el otro costado de la parada por no querer llevar a la gente que los espera en dicha parada? No solo dejan plantados en la parada, sino que nos obligan a tener que bajar a la calle, cruzando frente a otros coches y colectivos para tratar de pararlos para ser llevados y de esa forma nos exponen a ser atropellados, por sus actitudes contra los pasajeros», se quejó Alicia, otra vecina.

Luego, la misma mujer siguió: «No me vengan que es porque van llenos, porque hay algunos que casi ni pasajeros llevan, como el colectivo que logré parar entre medio de coches y colectivos(tengo el número de coche, pero esta vez se la perdono, la próxima lo escracho, ya que no es la 1era vez que veo que hace lo mismo)», agregó.

«No tienen en cuenta que muchas veces los pasajeros salimos de trabajar cansados, con frío y además expuestos a la inseguridad y más siendo mujeres. SI NO QUIEREN CUMPLIR CON SU TRABAJO RENUNCIEN Y DEJEN EL LUGAR A OTROS, QUE SI QUIEREN TRABAJAR.