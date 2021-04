Berazategui | Lo llevaron detenido por no usar barbijo en la calle y denunciará a los policías

Un hombre fue llevado detenido a la comisaría 1ra. de Berazategui por policías que lo interceptaron en la vía pública cuando no utilizaba barbijo. Grabó un video en el cual denunció a los agentes y reclamó por sus derechos.

El hecho ocurrió este jueves cuando Gonzalo regresaba de dar clases como docente y fue interceptado por policías en calle 14 entre 148 y 149; “Me dicen que estaba infringiendo la ley por no usar barbijo, cuando en la calle no es obligatorio; la verdad es que después de dar clases por cuatro horas, en la calle me lo suelo sacar para descansar un poco”, sostuvo el joven.

“Como se empezó a juntar gente, me puse la mascarilla y le dije a la oficial «estás contenta ahora?»; a los pocos metros me saco la mascarilla y en 14 y 147 me paran tres patrulleros, me piden el documento y me palpan. Yo no tenía el documento -no me di cuenta que lo deje en casa- y me empezaron a revisar la mochila”.

“Me sacaron el celular, la poca plata que tenía y una lapicera que llevaba; me decían que estaba infringiendo la ley y una ordenanza municipal. En ese momento por la radio avisan que estaban robando en Mitre y 7, pero nadie hizo nada, se quedaron ahí conmigo”, relató Gonzalo.

“En la comisaría me bajaron y me dejaron esperando como diez minutos; Ahí escucho que no me podían hacer nada porque no estaba infringiendo la ley. En ese momento el comisario me atendió y me dijo que le iban a iniciar un sumario porque se habían equivocado al llevarme detenido”.

“Esto fue una privación ilegítima de la libertad, y me dejaron tirado en la comisaría sin darme explicaciones”, explicó el joven, que además filmó un video en la puerta de la seccional primera.

Cabe recordar que el tapaboca nariz deberá ser utilizado por las personas que permanezcan o circulen en transporte público de pasajeros, transporte privado con dos o más personas y en espacios cerrados de acceso público de la Provincia. Acerca del uso en la calle, al aire libre, no es obligatorio, aunque el DNU del Ejecutivo “recomienda su uso en cualquier otro ámbito o lugar a los expresamente mencionados”.