Berazategui | Los echaron en medio de la pandemia y no les pagaron

Dos hermanos fueron echados por un empresario de una fábrica ubicada en el Parque Industrial de Plátanos. Denuncian que no recibieron aviso previo ni telegrama, y que no les quieren reconocer los años trabajados.

Ellos son Facundo y Federico Zitterman, con 8 y 5 años de antigüedad respectivamente en Empiro S.A., una fábrica perteneciente al empresario Iván Roinich. Según explicaron a Periódico El Progreso, el día martes recibieron un llamado luego de culminar su jornada laboral, en donde una persona que se presentó como abogado de la empresa, de apellido Báez, les comunicó que se dieran por despedidos y que no regresaran a trabajar.

Sin haber recibido una explicación respecto a su despido, ambos hermanos se presentaron al día siguiente en su trabajo, pero les cerraron la puerta y no los dejaron ingresar. «No nos dejaron entrar pero tampoco nos mandaron telegrama de despido, nos echaron por teléfono y sin motivos», explicó Facundo.

El video que filmaron ambos hermanos:

Gracias a todos por compartir de corazón gracias para que no haya más injusticia con la gente que se gana el mango dignamente día a día gracias❤ Publiée par Facundo Zittermann sur Mercredi 2 septembre 2020

Facundo explicó a este medio que el dueño de la empresa tiene intenciones de «armar un plantel de gente nuevo, con cooperativas, y por eso está despidiendo a los de más antigüedad. Hizo lo mismo hace poco con otro compañero, y ahora nos tocó a nosotros», explicó.

El joven, padre de dos niñas, no pretende trabajar en un lugar «donde no me quieren o no les sirvo», pero exige que la empresa reconozca los años trabajados «porque es lo que nos corresponde», así como recibir una explicación de cuál es la causa de los despidos.

Este medio intentó conversar con Roinich acerca de lo ocurrido, aunque hasta el momento no ha sido posible.