Juzgan a los presuntos asesinos de Lourdes Espíndola, la policía berazateguense asesinada en 2018

El Tribunal Oral Criminal Nº 2 de Morón comenzó a juzgar a Jorge Pablo Di Blasi y Pablo Manuel Frascarelli por el asesinato de Lourdes Espíndola, la agente de policía oriunda de Berazategui asesinada en julio de 2018.

Lourdes (25), era integrante del Comando de Patrullas de Moreno, fue asesinada el 28 de julio de 2018 cuando esperaba el colectivo en el cruce de Pérez Quintana y colectora de Autopista del Oeste para regresar a su casa de Berazategui.

En aquel momento, luego de concluir su turno laboral, un Renault Clío que circulaba a contramano frenó bruscamente y desde el lado trasero izquierdo bajó un sujeto con dos armas en sus manos que gritó “tírense todos al piso”. La oficial y el resto de las personas que estaban allí hicieron caso sin oponer resistencia.

Sin embargo, Lourdes, que estaba con su uniforme reglamentario, forcejeó cuando el delincuente le intentó sacar su arma reglamentaria y fue baleada: recibió un disparo en la cabeza.

La joven atinó a tomar su teléfono y enviar un audio de WhatsApp a su pareja de entonces, Fernando Altamirano, también policía y miembro del Comando de Patrullas de Moreno. “Me tiraron un tiro, me tiraron un tiro, me muero, me muero”, se la oye gritar.

Lourdes fue cargada en un auto y trasladada al Hospitalito de Brandsen, desde donde la derivaron de urgencia al Posadas. Finalmente, horas después la joven fue declarada con muerte cerebral y finamente falleció a raíz de las heridas recibidas. Su familia decidió donar los órganos para salvar otras vidas.

Evidencias reunidas

Según publica el sitio PrimerPlanoOnline, que sigue en exclusiva las incidencias del juicio en los tribunales de Moreno, hasta el momento, las pruebas reunidas en el expediente y con el testimonio de testigos en el juicio indican que fue Di Blasi el autor del disparo fatal.

Además, se estableció que en el auto en cuestión viajaban tres personas, una de las cuales no ha sido llevada a juicio.

Asimismo, se incorporaron al expediente judicial las filmaciones que captaron al Renault Clío en el que viajaban los asesinos en una estación de servicio pocos minutos después del crimen.

Se supo también que Frascarelli también está acusado de haber robado en una remisería de Morón sur en la que trabajó.

Por otra parte, en la casa de Di Blasi, en Ituzaingó, se incautó el arma con la que mataron a Lourdes (un revólver Taurus calibre .357) y en la del otro acusado: otra pistola de menor porte.

Hasta el momento, los imputados declararon en la instrucción y negaron haber estado en el lugar del hecho. Indicaron que al momento del crimen de Lourdes estaban en sus respectivos domicilios, algo que fue desmentido por los mismos registros fílmicos incorporados a la causa.

Otra prueba contundente con la que la Fiscalía confía en obtener una sentencia favorable es el testimonio de una nena de 10 años que presenció el hecho. Es que la niña identificó al asesino en cámara Gesell y luego mediante un reconocimiento presencial.

En el caso de Di Blasi, afronta cargos por homicidio agravado por la condición de Policía de la víctima, por el uso de arma de fuego, el robo agravado por el uso de arma de fuego (porque le llevaron la pistola) y la tenencia ilegal de arma de guerra.

Por su parte, Frascarelli está acusado del robo agravado cuya aptitud para el disparo no puede darse por acreditada (el asalto a la remisería) y también portación ilegal de arma de guerra (una pistola calibre 11.25 que le incautaron en su casa).

Con Información de PrimerPlanoOnline