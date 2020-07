Denuncian a «bestia» que le pegó un mazazo a un perrito

Otro episodio de maltrato animal en Berazategui. La «ciudad mascotera» tiene también vecinos que atacan y lastiman a criaturas indefensas, y que cada tanto salen a la vista.

Uno de esos casos se dio este domingo por la mañana en el barrio Villa Matilde. Un sujeto fue fotografiado por una vecina que lo acusó de haber atacado con una maza a un perro callejero en la esquina de 159 y 53.

«Quiero denunciar a un enfermo que le pegó con la maza a un perrito» expuso Daniela, quien tomó una fotografía en la que se ve al sujeto mientras lleva colgando a otro perro, que no es el atacado a mazazos, según lo expuesto por ella misma.

«Al que le pegó es un perrito que está siempre en la calle», aclaró, y continuó: «Es súper buenito, pero le pegó porque los perros estaban pegados. Le dije que no podía pegarle así a un animal y me dijo que no me meta», manifestó la mujer.

«El golpe que le dio al perro se escuchó muy fuerte, los remiseros que trabajan ahí salieron asustados por el ruido y mis gritos», contó la joven. «El animal salió corriendo muy dolorido, y el hombre se fue para el lado de Lisandro de la Torre», agregó.

Sobre el estado de salud del animal, Daniela sostuvo que esta tarde saldrá a buscarlo para ver si sufrió alguna lastimadura de consideración.