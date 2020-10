Berazategui | Maniataron a comerciante y robaron mercadería por 1 millón de pesos

«Siempre me sentí bien en Berazategui, ahora lo único que quiero es irme lo más lejos posible de Buenos Aires»

Nuevamente los comercios de la zona céntrica de Berazategui son objetivo de los delincuentes. En esta oportunidad, un local de videojuegos fue desvalijado por al menos tres ladrones que robaron mercadería por un millón de pesos.

El hecho ocurrió el sábado minutos antes de las 15 horas en el local Soy Gamer, ubicado en 149 entre 14 y 15. Hasta allí llegaron tres delincuentes, dos de los cuales ingresaron al negocio y redujeron a Yael, la encargada, y a un comerciante vecino que, de casualidad, se hallaba con ella.

Los ladrones maniataron a la joven de pies y manos, le cubrieron la cabeza con la capucha del buzo y la llevaron a la parte trasera del comercio, mientras le exigían que les indicara donde tenía las consolas de Play Station 4 (las más valiosas).

Sin resistirse, la joven les entregó lo que pedían y, tras unos minutos, los malvivientes escaparon con consolas y juegos por un valor total cercano al millón de pesos.

En diálogo con este medio, la propia Yael contó que «Sabían a lo que venían. Dos de ellos entraron con cordones que usaron para atarme. Sabían cómo era el local porque además bajaron las cortinas blackout para que desde afuera no se viera nada. También ataron al comerciante de al lado, pero con sus propios cordones: obviamente me vinieron a buscar a mí y se encontraron con él también».

«Esto nos arruina. Estuvimos cinco meses cerrados y desde que volvimos a abrir nos dimos cuenta que hay otra gente en la calle. Está muy peligroso ahora», explicó Yael. «Tengo el corazón roto. No sólo que no quiero ni salir a la calle, sino que tantos años poniéndole todo… con todas las adversidades que hay en este país, no sólo con la pandemia. Siempre me sentí bien en Berazategui, ahora lo único que quiero es irme lo más lejos posible de Buenos Aires», sostuvo la joven.

El robo quedó registrado por la cámara de seguridad del local. Las imágenes fueron aportadas por la comerciante a la Policía de Berazategui: