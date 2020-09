Berazategui | Marcharán al cementerio para que autoricen las visitas

«Permiten el tenis pero no nos dejan llevar flores a nuestros hijos».

Mientras los cementerios municipales del conurbano continúan cerrados, miles de ciudadanos insisten en su reapertura. En Berazategui, un grupo de ciudadanos convocan a marchar para que los autoricen a visitar a sus familiares fallecidos.

En diálogo con este medio, algunas madres que perdieron a sus hijos contaron que iniciaron una campaña para pedir a la municipalidad de Berazategui que les permitan visitar a sus hijos. Una de ellas es Daniela Dell Agostino, quien perdió a su hija Pía hace dos meses. «Quiero visitar a mi hija, nunca la dejé sola y ahora siento que la abandoné», expresa la mujer. «No es justo que se habiliten actividades deportivas y a nosotros no nos dejen ir al cementerio».

Zulma, mamá de Darío Carbonel (este 10 de septiembre se cumple un año de su muerte) contó que «Desde que cerraron el cementerio me empecé a enfermar, me siento deprimida al punto de que estoy medicada por el psiquiatra. Yo visitaba a Darío todos los sábados, y no poder llevarle flores me hizo muy mal. Es importante para quienes perdimos seres queridos que nos dejen visitarlos, aunque sea un ratito», pidió.

Roberto, quien visitaba a su hijo Ismael todos los domingo, se mostró molesto porque en el distrito sí se habilitaron algunas actividades deportivas pero no las visitas al cementerio. «Permiten el tenis pero no nos dejan llevar flores a nuestros hijos. Nos parece que podrían hacerlo con un protocolo, con turnos, con un máximo de dos personas, como para que con mi señora podamos visitar a nuestro hijo fallecido. Más teniendo en cuenta que el cementerio está en un predio al aire libre y es enorme», sostuvo.

Desde el municipio informaron días atrás que el Cementerio Parque Municipal (Av. Milazzo N° 368) «Por el momento continuará cerrado, porque no hubo nuevas aperturas anunciadas por provincia», aunque indicaron que «el municipio está trabajando en protocolos para cuando se habilite».

Esta situación motivó que algunas madres y familiares inicien una campaña en las redes sociales para que reabran el cementerio. «El domingo 13 a las 14hs., en la puerta del cementerio de Berazategui convoco a todos los que quieran sumarse a esta marcha. Solo pido que los que asistan lo hagan con todos los cuidados y respeto. Es el lugar donde descansan nuestros seres queridos», informó Johana, una de las que encabeza el pedido.