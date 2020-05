Marley y Lizzy en Hudson: el «agua marrón» y la violación de la cuarentena

Cientos de usuarios de las redes sociales mostraron su enojo y repudio al programa Por el Mundo, conducido por Marley y transmitido por el canal Telefé, luego de que filmaran en la casa de Lizzy Tagliani, en la localidad de Berazategui. El conductor se refirió además al «agua marrón» de Hudson, localidad en la que vive la conductora.

El programa fue emitido el día domingo, en vivo. Allí se pudo ver a Marley, sin barbijo y sin respetar el aislamiento, entrevistando a Liz Tagliani en lo que es una reversión del programa que habitualmente recorre distintas ciudades del mundo. «Estoy en un barrio en la zona de Hudson» abrió la charla el conductor, pronunciando «jadson».

En un momento dado, Marley hizo una referencia en tono jocoso al agua de Berazategui, al ver unas copas sobre la mesa con jugo de manzana. «¿Esto que es? de color amarillo… es agua, el agua en Hudson es marrón», se río en complicidad con uno de los asistentes y de la propia Tagliani.

La emisión causó enorme repudio de miles de personas que no pueden salir de sus hogares. «Pésimo ejemplo ! No había ninguna necesidad de ir a casa de Lizzy, claramente rompieron la cuarentena ni barbijo tenían y tampoco respetaron la distancia social», repudió un usuario de Twitter.

«Me encanta Lizzy y Marley. Me llamó la atención anoche lo cerca que estaban uno del otro !! No es justo. Hace 60 días no puedo tener a mis 6 nietos almorzando conmigo ni visitarlos en su casa», comentó otro usuario.

Quien se mostró muy molesto también fue el comediante Migue Granados. Sin mencionar a nadie en particular, comentó: «Comprendo al rubro TV, y que vayan al estudio los conductores y técnicos. Pero los programas con invitados son imbéciles? Y encima los pajeros van en vez de decir que no. A hablar al pedo y jugar. No es que va un infectólogo. Yo también quiero almorzar con mis amigos kingas».

«Che Marley se fue a Hudson a la csa de Lizzy Tagliani…eso significa que puedo ir a visitar a mi familia ya???», se preguntó otro usuario de Twitter.

Polémica por el programa Por el Mundo en Casa, conducido por @marley_ok, quien viajó hasta Hudson, #Berazategui pese al aislamiento social obligatorio pic.twitter.com/TaHJD2mmlj — Berazateguipep (@ElProgreso18) May 19, 2020

