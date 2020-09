Berazategui | Motochorros asaltan a una familia y le roban el auto

Dramático momento. VIDEO.

Una pareja y su sobrina fueron víctimas de la inseguridad este sábado en Berazategui, cuando delincuentes armados les robaron el automóvil en el que se movilizaban.

El hecho ocurrió alrededor de las 18 horas en calle 124 entre 8 y 9, del barrio Los Manzanos. Hasta allí llegó una pareja con su pequeña sobrina cuando fueron sorprendidos por dos delincuentes en moto.

En segundos, uno de los ladrones descendió con un arma de fuego en la mano y amenazó al joven para que le entregara la llave del automóvil. La víctima, sin dudar, tiró la llave al piso y se refugió como pudo, tal como se observa en un video registrado por una cámara de seguridad de la zona.

Los delincuentes huyeron rápidamente, mientras la familia quedó atemorizada por lo ocurrido.

Ezequiel, familiar de las víctimas, difundió el video y una imagen del vehículo robado con el fin de poder encontrarlo: un Chevrolet Onix patente AB 836 PB.

Al mismo tiempo, el joven dejó un mensaje sobre la inseguridad que se vive en el distrito: «¿Hasta cuando vamos a estar así? Hoy se corrió con suerte de que solo fue el auto pero Berazategui es un chiste… hace 15 días que no veo un patrullero… no sé si les hacían algo si estaría escribiendo, seguramente no! Podrido de vivir así, no SOS dueño de nada… Ellos son dueños hasta de tu vida», se descargó en las redes sociales.

El momento del robo: