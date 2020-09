Berazategui | Mujer habría ocultado los abusos sexuales contra su hija de 6 años

Por Nicolás Santomé

El caso del comisario que abusó de su hijastra de seis años en Berazategui conmocionó a la ciudad. En las últimas horas se conoció el testimonio de Adrián, el papá biológico de la víctima, quien en diálogo con Periódico El Progreso relató que los abusos se dan desde hace casi dos años, al tiempo que responsabilizó a su ex pareja (madre de la niña) de ocultar esos vejámenes.

«Desde hace dos años que se dan los abusos, en reiteradas ocasiones. Florencia B., la mamá de la nena, cuando me informó lo que pasaba me dio otra versión de los hechos, porque en el sumario de la causa está certificado que los abusos se dan desde hace dos años, no fue algo que pasó una vez», sostuvo Adrián, cuyo apellido se preservará en esta nota para no revelar el de su hija.

Según Adrián, Florencia B., también oficial de Policía, ocultó los abusos durante todo ese tiempo y, no contenta con eso, inculpó al hermano de la nena, un niño de 7 años -hijo de Adrián con otra mujer- de quien aseguró en la denuncia policial que había «manoseado» a su hermanita.

En su relato, el papá de la menor explicó cómo salieron a la luz los abusos: «La nena, estando con su niñera, hizo un pene con la masa con la que estaba jugando. Cuando la niñera le preguntó qué había hecho, ella le respondió ´Es el pito que Marcelo me pone en la cola y que me hace tocar´». Esta situación motivó que la madre de la niña realizara la denuncia en la Comisaria de la Mujer y la Familia de Berazategui.

Sin embargo, Adrián asegura que los abusos vienen desde hace dos años, pero que fueron ocultados por Florencia B. con la intención de mantener la relación con el abusador. «Ella tiene un status de vida que no quiere perder. Vive en la opulencia porque este abusador, el comisario, gana mucha plata… y no sólo de su sueldo», sostiene el joven, en referencia a que el acusado, el comisario Marcelo S., de la Policía de Lanús, se estaría enriqueciendo con dinero espurio.

El drama de Adrián pasa ahora por obtener la tenencia de su hija, a quien por ahora no puede ver. «Yo no sé nada de mi hija porque está encerrada con la mamá. No sale a la calle», asegura, y adelanta que «voy a hacer todo para que estas dos personas vayan presas y tener la tenencia de la nena. No voy a parar hasta obtener justicia».

La investigación del caso recayó en el fiscal Alejandro Ruggeri, de la UFIJ n° 8 de Quilmes, especializada en Delitos contra la integridad sexual, quien ordenó que la víctima sea sometida a cámara de Gesell en los próximos días, para determinar la gravedad de los hechos.