«Que Mussi se ocupe de todos los problemas que tiene la gente de Berazategui»

Luego de la furiosa reacción de la China Suárez en contra de Juan José Mussi y Adrián Suar, ahora la periodista Mariana Brey dio más detalles en “Socios del Espectáculo” sobre la polémica frase “No soy Rosa de Berazategui” y fustigó al Intendente.

El primero en hablar fue Rodrigo Lussich, molesto sobre la “censura” que según él quiso imponer la actriz etiquetando a Adrián Suar, productor del programa, en Instagram. Fue allí cuando Brey decidió explicar cómo surgió esa frase que tanto enojó a Eugenia.

“Voy a contar la historia de Rosa de Berazategui, que fue lo que detonó la furia de La China Suárez. Me parece lo menos querer censurarnos o querer darnos miedo con algo que se pueda decir acá», comenzó diciendo la panelista y agregó: “Por otro lado, la historia es sencilla y la frase no me parece grave, por eso me atreví a decirla. La frase es del año pasado, fue cuando se desató el Wanda Gate».

En ese momento Mariana Brey explicó: “Ella dijo esta frase en un ámbito privado, la que decidió hacerla pública soy yo. Esto surgió cuando yo pregunté ‘¿Cómo está la China?’. Quiso decir que no la estaba pasando mal, que no era Rosa de Berazategui. Como que tiene un nombre que va más allá», sostuvo.

“Yo empecé a averiguar cuál era la mirada de la China sobre todo lo que se estaba diciendo de ella y lo que le estaba pasando», continuó Brey. No teníamos su palabra, era solo la de Wanda a través de Yanina en aquel entonces. Fue en esas conversaciones que yo he tenido con estas personas que surge esta frase».

LEE TAMBIÉN: La China Suárez liquidó a Juan José Mussi y lo mandó a trabajar

Luego continuó diciendo que Suárez «en definitiva cuenta que no la estaba pasando mal, que ella no era Rosa de Berazategui diciendo que tiene un nombre que va más allá de lo que le estaba pasando. Esto es interpretativo, yo interpreto su frase, después lo que ella quiso decir lo sabrá ella”, cerró.

Tras unos minutos, tanto Brey como Lussich fustigaron a Juan José Mussi y le pidieron que se ocupe de «todos los problemas que tienen los vecinos de Berazategui«. Además, lo acusaron de hacer un «uso político» de la situación.

MIRA EL VIDEO: