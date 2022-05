Juan José Mussi dio positivo por Covid y suspendió todas sus actividades

El Intendente de Berazategui, Juan José Mussi dio positivo por Covid y suspendió toda su agenda de actividades de la semana. Así lo confirmó él mismo mediante sus redes sociales.

«Queridas vecinas y vecinos, me veo obligado a suspender todas las actividades de esta semana porque me diagnosticaron COVID positivo. Me encuentro con síntomas leves y espero continuar así. Ustedes me conocen y saben que nada me frena, así que mientras pueda trabajaré desde casa!», fue el mensaje del Intendente.

«Confío en Dios y le pido, como siempre, por la salud de los y las habitantes de nuestra ciudad! Debemos seguir cuidándonos. Gracias por los lindos mensajes que ya estoy recibiendo! Los y las quiero mucho», cerró el Jefe comunal.

NOTICIA EN DESARROLLO