Mussi se quejó de los medios locales y pidió que no lo critiquen

El intendente de Berazategui compartió un nuevo parte con la situación del coronavirus en Berazategui, que ya tiene a 28 casos confirmados, con dos personas fallecidas. Además, se mostró molesto por las criticas de algunos medios periodísticos locales y por aquellos vecinos que alertan posibles casos de coronavirus.

En el video, grabado durante la mañana y publicado en sus redes sociales en horas de la tarde del jueves, Mussi se mostró molesto con los medios periodísticos locales por «este tema de la información, que cosa tan fea (sic). Sacaron una información de un hantavirus, un caso que fue en enero. ¿por qué esto?», se preguntó en referencia a una información que en este medio publicamos el día 28 de abril, en base al boletín epidemiológico del Ministerio de Salud bonaerense.

Además, agregó: «Las noticias de prensa, lamentablemente, hay medios que hace mucho daño. Yo valoro mucho los medios locales, siempre dije que la gente de los barrios no puede acceder a los grandes medios de difusión y que los medios locales a veces los representan, pero hay que decir las cosas como son. Para nosotros, aquellos medios que a lo mejor o no nos quieren o por ahí están en relación con algún partido político (sic)… en este momento… después vuelva, cuando pase la pandemia critiquenme, no importa, pero no es que mi critican a mí, critican a todos aquellos que están trabajando a los trabajadores de la salud», aseguró el intendente.

Por otro lado, el jefe comunal se mostró molesto por quienes reportan posibles casos de coronavirus y se preguntó «¿Por qué salen a decir que hay coronavirus donde no hay coronavirus? les remarqué tanto que doscientos y pico (de casos) fueron descartados, no son todas las fiebres coronavirus. Y ya se adelantan y dicen es coronavirus (sic)».

Cabe señalar que en su reporte, Mussi señaló que hasta el momento se registraron «349 casos sospechosos», de los cuales «287 ya fueron descartados, 34 se encuentran en estudio y 28 fueron confirmados.

Mirá el Video de Mussi: