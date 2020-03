Mussi se burló del ecocidio de Hudson y dijo que va a pintar el murallón

No explicó cuánto dinero destinará.

“Y pensar que hay gente que me pide que lo tire abajo”, se le escuchó decir el último martes al intendente Juan José Mussi en relación al murallón costero de Hudson. Fue durante su discurso en el HCD, donde dio inicio a las sesiones. El mandatario local anunció que realizarán “una pintura hecha por artistas locales” para “embellecer” esa obra.

Efectivamente, quienes piden que se derribe el murallón son quienes advierten el peligro medioambiental que esa construcción representa: un daño ecológico en una zona protegida que genera riesgo de inundaciones y la destrucción de los humedales, estos últimos vitales en la preservación del ecosistema nativo.

Repudio

Este miércoles, las concejales radicales Flavia Torrisi y Nancy Vivas repudiaron las palabras del intendente: “Consideramos que ese murallón NO DEBE ESTAR, no embellecerlo, sino eliminarlo. La selva marginal se nutre del agua, los camalotes, semillas, etc que vienen del agua del río. El murallón sólo perjudica a la flora y la fauna de nuestra ciudad”.

Otro que manifestó su repudio es Ernesto Salgado, del Foro Rio de la Plata: “aparte de chicanear a quienes venimos bregando hace años y los que se van sumando a la defensa de la costa, (los dichos de Mussi) demostrarían tres cosas al menos. La primera es que no le importa conservar la parte de bosque que aún resiste en embate. Segundo, que no tienen ningún plan serio para encarar en la costa y seguirán protegiendo los intereses de los emprendedores inmobiliarios. Y por último la irresponsabilidad de decir que el murallón no se puede sacar si esto es absolutamente posible, además de necesario”.

Además, Salgado dijo que el intendente “se contradice con el estudio que ellos mandaron hacer a la Fundación Bosques Nativos Argentinos, que presenta al tema como una necesidad para la conservación del Bosque”.

El murallón

El murallón en cuestión tiene una extensión de un kilómetro de largo por dos metros de alto (tres en la rotonda), y está apoyado sobre una estructura de metal enterrada unos 3 metros por debajo del nivel de la arena. Fue construido para proteger a los barrios cerrados de las eventuales crecidas del Río de la Plata. Esa vasta zona natural se está degradando producto de los desarrollos inmobiliarios, que perjudican la llamada selva marginal, única en su tipo por su amplia biodiversidad y porque alberga a más de 250 especies de aves.

Ambientalistas sostienen que esa muralla “impide que el río tome contacto con los humedales”, que funcionan a modo de contención ante eventuales crecidas, por lo que el agua podría llegar más rápido a las zonas urbanas, provocando inundaciones.

A su vez, el murallón funciona como un dique, impidiendo que el agua acumulada en las zonas urbanas ante fuertes precipitaciones desagüe en el río, lo que también generaría inundaciones.

La otra cuestión que muchos se preguntas es ¿Por qué el intendente, que asegura que el municipio no cuenta con fondos para realizar obras realmente necesarias, destinará dinero para pintar el murallón? el mismo Mussi se refirió a la “dura situación económica que vive la comunidad, y la baja recaudación del municipio“.