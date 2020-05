Mussi confirmó que no habrá apertura de actividades y pidió «no dar tantos permisos»

Volvió a pedir el cierre de accesos a CABA y dijo que «a Larreta lo están apretando sus correligionarios».

Juan José Mussi volvió a pedir por el cierre de accesos a la Ciudad de Buenos Aires y se mostró en contra de la cantidad de permisos que ha dado el gobierno para la circulación de ciudadanos. Además, se refirió a las actividades laborales en Berazategui.

En declaraciones a CNN Radio, el jefe comunal indicó que “la Provincia tenía casi el doble de los casos hace 20 días y en este momento en la Ciudad de Buenos Aires hay más casos que en toda la Provincia”. Y acotó: “Nosotros de alguna manera tenemos que cuidar la circulación Conurbano-Ciudad. Hay un recrudecimiento de casos y muchos son de personas que trabajan en la Capital”, sostuvo.

Acerca de su pedido de cerrar los accesos a la Ciudad, Mussi explicó que “Yo no quiero cerrar los pasos a la Capital Federal; no los queremos aislar, siento que no tenemos la necesidad. Ojalá no lleguemos a eso, pero hay que hacer una especie de cerramiento virtual (sic) para que no haya más contagios. Igual, no quiero poner paredes ni rejas entre Ciudad y Provincia. Hay que cerrar accesos a Capital y dejar los mínimos y necesarios”. Y en ese sentido agregó que “el porcentaje de gente de Berazategui que va a trabajar a la Ciudad es muy alto. Hoy es más peligroso circular por la Ciudad que por la Provincia. No lo decimos nosotros, lo dicen los números”.

Consultado acerca de la politización que se hizo del virus, Mussi responsabilizó a dirigentes de Juntos por el Cambio. “Al virus lo politizó la gente que no tiene la responsabilidad de gobernar. No partió de Horacio Rodriguez Larreta sino de los que no tienen que gobernar: Patricia Bullrich, Miguel Ángel Pichetto, Alfonso Prat-Gay… Los que politizaron la pandemia son los que no tienen nada que hacer. A Larreta lo apretaron sus correligionarios”, apuntó el intendente.

El jefe comunal se refirió, por último, a la situación en Berazategui y dijo sobre los ciudadanos que “no todos son disciplinados. Están los que rompen el corral y hacen macanas. Uno contagió a seis y otro, a cinco. Hay que hacer controles más estrictos y no dar tantos permisos”, pidió durante la entrevista, y explicó que “de ninguna manera voy a pedir ninguna nueva apertura en el municipio”.