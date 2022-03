Berazategui: la madre de Nicolas Carrizo amenaza con encadenarse a la fiscalía porque la causa no avanza

Familiares y allegados a Nicolás Carrizo, el ciclista de 24 años fallecido en 2020 tras ser atropellado por un automovilista que circulaba en exceso de velocidad en Berazategui, continúan su lucha exigiendo avances en la investigación. Apuntaron contra la fiscal a cargo y se mostraron molestos porque el responsable sigue libre.

Carmela La Bionda, mamá de Nicolás, explicó que, a casi un año y medio de la muerte de su hijo, la causa no avanza. “No tenemos ninguna respuesta de la fiscalía, no nos reciben personalmente aduciendo que por la pandemia sólo podemos comunicarnos vía mail, pero siempre tardan en contestarnos, incluso a los abogados”, explicó.

Nicolás Carrizo practicaba ciclismo desde hacía nueve años, una pasión compartida con su papá. El 26 de octubre de 2020 por la tarde, cerca de las 15 horas, ambos pedaleaban por la Avenida Vergara cuando en el cruce con Antártida Argentina, una camioneta Peugeot Partner lo atropelló y lo dejó gravemente herido. El joven tuvo que ser internado y luego trasladado al hospital El Cruce, donde falleció el 1 de noviembre a raíz de las graves lesiones sufridas: fractura expuesta de fémur y politraumatismos en la cabeza que le provocaron coágulos, lo que derivaron en la falta de oxigenación del cerebro.

El conductor de la camioneta, Sergio Paul Inga Douglas, de 30 años, iba acompañado por su hermano, y fue demorado, pero no quedó detenido. “Este hombre hoy está libre y nosotros estamos destrozados. Incluso sigue manejando pese a que las pericias determinaron que circulaba a casi el doble de la velocidad permitida”, explicó Carmela.

Exceso de velocidad

Efectivamente, las pruebas realizadas en el lugar del siniestro determinaron, por las marcas de la frenada de la Partner, que ésta circulaba a 72 km/h, cuando la velocidad permitida en esa zona es de 40 km/h. La Partner, tras atropellar a Nicolás, siguió circulando y chocó a una Renault Duster que se encontraba estacionada sobre la vereda.

«La gran mayoría de los testigos dice que esta persona venía a muy alta velocidad y otros dicen que mi hijo pasó en rojo”, explicó Carmela. Para ello son clave las imágenes de las cámaras de seguridad, que fueron aportadas a la causa pero que la familia Carrizo no pudo ver. “Pusimos peritos de parte porque no confiamos en la fiscal” indicó la mujer, en referencia a la Doctora Karina Santolín, la funcionaria judicial en cuestión.

«Buscamos justicia»

“Lo que buscamos es justicia por Nicolás, que la investigación avance. Lamentablemente, si no avanza esto me voy a encadenar en la fiscalía hasta que la fiscal me reciba”, amenazó La Bionda. «Sentimos la necesidad de ser escuchados y que la causa de mi hijo no quede encajonada y que su asesino no pueda circular libremente. Sé que nada nos devolverá a nuestro hijo, pero quien le arrebató su vida debe hacerse responsable de sus actos”, añadió.

Por estas horas, Carmela La Bionda, asesorada con abogados y con la ayuda de Vivian Perrone, de Madres del Dolor, busca crear una Asociación Civil que lleve el nombre de su hijo, en donde se eduque en vialidad y se den cursos de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP), una manera de canalizar el dolor en ayuda a la sociedad y en prevención de hechos como el que le costaron la vida a Nicolás.

”En su momento le pedimos a Juan José Mussi que acondicionan el velódromo municipal, pero no tuvimos respuesta. Ahora queremos hacer esta ONG para poder ayudar de alguna manera”, concluyó Carmela.