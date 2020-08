Berazategui | Operativo Detectar y campaña de donación de plasma

Se realizaron en Berazategui nuevos operativos Detectar, con el objetivo de evaluar la situación epidemiológica de cada barrio y abordar casos de vulnerabilidad en el marco de la emergencia sanitaria. En esta oportunidad, se realizó en dos veces, para abarcar en su totalidad los barrios La Prosperidad y San Blas.

“Es una zona bastante extensa, así que dividimos el trabajo en dos jornadas; esta semana se completará el barrio San Blas también. La elección del lugar responde a la situación epidemiológica evaluada por la Secretaría de Salud municipal y el intendente Juan José Mussi, en base a los casos positivos de COVID-19 que han surgido en las últimas dos semanas en esta zona», informó la Dra. Luciana Soto, subsecretaria de Salud Pública e Higiene municipal.

«La idea es recorrer casa por casa con equipos de terreno, que colaboran con el objetivo de indagar sobre posibles casos compatibles con Coronavirus, acercar a los grupos de riesgo la vacuna antigripal y contra la neumonía a domicilio, evaluar calendarios de vacunación incompletos, a pacientes con enfermedades crónicas que requieran asistencia y la falta de medicamentos, así como cualquier otro estado de vulnerabilidad que surja en el recorrido. Se toman los datos del vecino o vecina y se aborda la situación desde diferentes áreas”, sumó la médica.

En el operativo N° 19 llevado a cabo en Berazategui, agentes de salud municipales y del Gobierno bonaerense, junto a voluntarios, integrantes de organizaciones sociales, promotores de salud y enfermeros, recorrieron casa por casa para hablar con los vecinos, conocer sus necesidades, encontrar personas con síntomas compatibles con el virus y concientizar sobre las medidas de prevención.

La jornada incluyó la aplicación de la vacuna antigripal y contra la neumonía en los domicilios, además del abordaje a los vecinos en situación de vulnerabilidad, ya sea por necesidad de alimentos, atención médica o aplicando el Programa REMEDIAR, en el caso de que no tengan cobertura de medicamentos esenciales aprobados por especialistas.

Los vecinos y vecinas de los barrios visitados, en tanto, se mostraron sumamente conformes y agradecidos por la iniciativa. Raquel Rodríguez, de “La Prosperidad”, expresó: “Los agentes de salud nos preguntaron si tuvimos fiebre, molestias y demás síntomas de Coronavirus. A mi suegro le aplicaron gratis la vacuna contra la gripe; él es una persona mayor, paciente de riesgo. Estoy muy agradecida, fueron muy amables. Me parece bárbaro que se realice este operativo. Esto es muy positivo para la salud de todos, porque es un barrio con muchos niños, niñas y personas mayores, y este último tiempo se presentaron muchos casos de COVID-19”.

El operativo también se desplegó en otros barrios, como Asunción-Mosconi; Aldana; Los Ciruelos; Primero de Mayo; Los Pinos; General Belgrano; Bustillo; Jacarandá; Villa Mitre; Buenaventura; Alejandro I; General Mitre; Kennedy Sur; Kennedy Norte; 3 de Junio; Compal; Orión;Los Paraísos; Nicolás Videla II; Once; Néstor Kirchner; San José-San Mauro; Agustín Ramírez; Los Pinos y Las Margaritas.

“El dispositivo se viene desarrollando muy satisfactoriamente. Hemos detectado pacientes que no han podido acceder al sistema de salud y tenemos un alto porcentaje de casos positivos de COVID-19″, advirtió la Subsecretaria de Salud y concluyó: «Esto nos demuestra que hay que salir a buscar a los pacientes, porque muchos de ellos realmente no lo comprenden o minimizan los síntomas. Estamos en uno de los peores momentos epidemiológicos del país y no estamos exentos de ello. Entonces, la manera de hacer que los ciudadanos accedan a la salud es también ir a buscarlos a sus casas, no solo esperar que ellos vengan”.