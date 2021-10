Berazategui: padece una enfermedad visual y debe reunir fondos para operarse

Alexis Monzón, un joven de 22 años vecino de Berazategui, padece queratocono, una enfermedad que afecta y disminuye su capacidad visual. Debe ser intervenido quirúrgicamente, aunque por lo costoso de esa operación no puede acceder a la misma.

«Lamentablemente hoy no puedo trabajar, tuve que abandonar la facultad (estudiaba en La Plata) porque no puedo leer, y eso me dificulta juntar el dinero para la operación. Mi familia me ayuda pero tengo que juntar 350 mil pesos, una suma que hoy en día es imposible para nosotros», explica Alexis a Periódico El Progreso.

El vecino de Barrio Marítimo grabó un video que difundimos a continuación, para explicar su situación y acude a la solidaridad de la comunicad.

CBU: 0140182603508651137920; Titular: María Marta Monzón (madre); Alias: via.rio.pibe; Banco Provincia

Queratocono es una afección que ocasiona que sobresalga el tejido transparente en la parte frontal del ojo (córnea). En los pacientes con queratocono, el tejido transparente con forma de domo que cubre el ojo (córnea) se vuelve más delgado y protruye hacia adelante en forma de cono. Se desconoce la causa.