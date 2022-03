Nutrida convocatoria contra el extractivismo y en defensa del Parque Pereyra

Vecinos, ambientalistas y organizaciones no gubernamentales participaron este sábado de una actividad en defensa del Parque Pereyra, ante las amenazas de desforestación de 200 hectáreas que acechan a la Reserva de la Biósfera.

Con una nutrida convocatoria, que incluyó a representantes de Guardaparques, los asistentes cortaron media calzada del Camino Centenario para «volantear e informar a los ciudadanos los que está ocurriendo en el Parque».

Posteriormente se llevó adelante una asamblea en la cual se votaron las acciones a seguir. «Lo que se busca es reforzar esta lucha y visibilizar lo que está ocurriendo, vamos a continuar con este tipo de acciones para lograr la atención de las autoridades y detener la tala indiscriminada dentro de la Reserva de la Biósfera Parque Pereyra», indicaron a este medio.

En ese sentido, hicieron un pedido al gobierno provincial por la incorporación de la Reserva de Biosfera, en su totalidad, al nuevo Ministerio de Medio ambiente Provincial.

Cabe recordar que, hace unos años, ilegalmente se le concedió a la desparecida empresa papelera Masshu alrededor de 200 hs. del Parque Pereyra (entre el Camino Belgrano y la Ruta 2) para que realicen una explotación forestal de carácter industrial.

Después del quiebre de la empresa, las tierras volvieron al Parque Pereyra (como estaba establecido) y engrosaron la Reserva de Biosfera. Pero ahora, según denunciaron los ambientalistas, por un acuerdo entre el Ministerio de Desarrollo Agrario y La Universidad Nacional de la Plata – Facultad de Ciencias Agraria y Forestales se les entregó más de 200 hectáreas con plantación de eucaliptos para ser desmontados y con la madera que allí se obtenga construir casas con diversos destinos, ligeramente especificados.

En una reunión entre el Ministerio y la Facultad se informó la marcha del acuerdo firmado en el mes de octubre pasado y su inmediata puesta en marcha.

«La Asamblea de la Reserva de Biósfera Pereyra Iraola ya había hecho llegar a las autoridades una oposición suficientemente fundamentada a ese proyecto que no tiene estudio de impacto ambiental y mucho menos consulta ciudadana. Obviamente el reclamo no fue escuchado y, si la sociedad no hace oír su voz, en pocas semanas la región perderá 200 hectáreas de árboles», indicaron desde el Foro Rio de la Plata.

«Nosotros nos preguntamos ¿No se está violando la Ley de Bosques? ¿Estos son los planes para aportar a la lucha contra el cambio climático?», cerraron desde esa ONG.