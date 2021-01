Berazategui perdió y se despidió de la lucha por el ascenso

Se acabó el sueño para la Asociación Deportiva Berazategui: perdió ante San Martín de Burzaco y quedó eliminado de la lucha por el ascenso a la Primera B Metropolitana. El Naranja no tuvo una buena Reválida y se quedó con las manos vacías.

Tras un primer tiempo con pocas emociones, el conjunto Azul fue sumamente efectivo en la segunda mitad: Nicolás Slimmens, después de un rebote de Elías Gómez, abrió el marcador. Luego, con una gran definición Juan Goicochea gambeteó al portero y selló el 2 a 0 que sería el resultado final.

El equipo de Barrera intentó y tuvo varias chances de descontar, pero la efectividad no estuvo de su lado en casi todo el torneo y en este partido no fue la excepción. Así, la ADB se despidió del sueño de ascender y deberá trabajar más duro la próxima temporada.

El Naranja formó con Elías Gómez en el arco; Venturini, Correa, Toranzo y Buruchaga en la defensa; Cristofanellu, Jantus, Gómez y Rosetti en el mediocampo y arriba con Taparello y Brian Chávez.

Posiciones finales:

Ituzaingó se clasificó a la siguiente ronda. Si bien igualó en puntos con San Martín de Burzaco en la primera posición, la diferencia de goles benefició al conjunto verde, que luchará por el ascenso.

Por su parte, Berazategui finalizó en el cuarto lugar, con un triunfo, dos empates y dos derrotas (5 puntos).

La lucha por el ascenso a la Primera B Metropolitana quedó de la siguiente manera: (Con horarios y días a confirmar) se enfrentarán Real Pilar vs. Ituzaingó, Dock Sud vs. Luján, Lamadrid vs. Laferrere y Argentino de Merlo vs. Deportivo Merlo. Las series serán a partido único y, en caso de empate, se definirá por penales.