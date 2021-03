Berazategui | Plaza Ducilo, epicentro de las fiestas ilegales y el descontrol

Unas 700 personas se dieron cita el último domingo por la madrugada en la Plaza Ducilo para participar de una nueva fiesta organizada a través de las redes sociales. Los vecinos y comerciantes de la zona, furiosos con la Municipalidad por la falta de controles.

“Estas fiestas en la calle vienen desde hace tiempo, la de este domingo fue muy ruidosa”, aseguró Gustavo, quien vive a 250 metros del lugar donde se dieron cita los jóvenes. “Eran las 4 de la madrugada y salí porque no entendía de dónde venía tanto ruido”, cuenta el hombre, que vive con sus dos hijos y su esposa embarazada. “Cuando llegue a Mitre y 6 no podía avanzar con el auto, porque la calle estaba cortada por tanta gente, tuve que ir por 5 y cuando retome vi a unas 600 o 700 personas, motos y autos con los abuelos levantados y la música a todo volumen, era una fiesta al aire libre”, sostuvo.

En efecto, la cantidad de gente que llegó hasta el lugar asombró a propios y extraños. “Nunca vimos tanta gente, el sonido de la música a todo volumen, las motos a toda velocidad, los escapes de los autos… fue un descontrol”, expresó R.D., una vecina que pidió no publicar su nombre para que no tomen represalias contra ella porque “los que organizan son del barrio, y cuando les decis algo se te rien en la cara”.

Las denuncias de los vecinos por ruidos molestos se repiten desde hace meses. Con la pandemia no hay boliches, entonces se organizan fiestas en distintos puntos de Berazategui, como la Plaza Ducilo o el Paseo de la Memoria. El alcohol, la música a todo volumen, las veredas orinadas y llenas de botellas y latas descartadas que luego los propios vecinos deben limpiar, con un paisaje que se repite los domingos por la mañana.

Desde este medio nos comunicamos con uno de los propietarios de kabucho, un local de juegos cuyo nombre fue tomado y utilizado por los organizadores de la convocatoria en las redes sociales. “Más allá de que usaron nuestro nombre, el problema es de los vecinos que no pueden dormir y de los comerciantes que al otro dia deben limpiar todo, es un desastre como dejan el lugar”, sostuvo David, a quien la Municipalidad no le habilita su local pese a que en la Plaza no hay controles y no se respeta ningún protocolo.

Los vecinos damnificados aseguran al mismo tiempo que no hay respuestas de la Secretaría de Control Urbano de Berazategui, encargada de controlar y evitar estas aglomeraciones. “Nos cansamos llamando pero no te atienden o dicen que van a venir y no vienen, es una joda lo del municipio”, se quejó R.D.