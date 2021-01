Berazategui | Robaron un caballo, lo molieron a golpes y lo descartaron en un baldío en Quilmes

Otro caso de maltrato animal. En esta oportunidad se trata de una caballo de 25 años que murió luego de que los delincuentes que lo robaron lo molieran a golpes y lo descartaran en un terreno baldío.

Sha’Ali, tal es el nombre del equino, fue robado el 24 de diciembre último de un predio ubicado en la zona de Barrio Marítimo. El animal, que vivió toda su vida al cuidado de la misma familia, se habría resistido a ser llevado, por lo que fue brutalmente golpeado por los ladrones, quienes terminaron descartándolo en un baldío en Quilmes oeste, con una de sus patas quebradas.

Posteriormente, un grupo de rescatistas de la ONG Caballos de Quilmes halló al animal en grave estado. Le dieron traslado y trataron de salvar su vida durante nueve días, tiempo que el animal pasó internado orinando sangre y sufriendo por la quebradura de otra de sus patas. Finalmente, en las últimas horas el equino pereció dada la gravedad de las heridas.

“Peleaste como nadie, como nunca vimos pelear a un caballo. Con corazón de hierro. Pero por dentro no pudiste”, expresaron desde la ONG, al tiempo que acusaron a un grupo de carrerros de estar detrás del robo y la muerte de Sha’Ali.

“Que todos sepan lo que pasa en Quilmes”

Desde Caballos de Quilmes cargaron contra un grupo de carreros de Quilmes, que serían quienes estuvieron detrás del robo y la muerte del animal. “Nadie puede tenerles compasión carreros, cuando ustedes no la tienen por un animal que ni siquiera es capaz de lastimar. Que sufre en silencio las barbaridades que les hacen”, sostuvieron.

“Sha’Ali se queda en el campo. No en un carro. No lo hace como hubiesemos querido todos. Con él corriendo y con sus crines al viento en el cálido sol de este verano. Él se queda, dejando de padecer todo lo que le hicieron los carreros de nuestra ciudad. Los caballos en los carros no pueden existir más”, pidieron.