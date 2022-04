Por un mail de un comisario de Berazategui, aseguran que «El Potro» Rodrigo fue asesinado

La madrugada del 24 de junio de 2000, tras un concierto en la discoteca Escándalo, en City Bell, «El Potro» Rodrigo Bueno regresaba a la ciudad de Buenos Aires cuando en su camino se interpuso otro conductor que lo había pasado en la Autopista Buenos Aires-La Plata., Rodrigo intentó perseguir al vehículo para adelantarlo otra vez.

Al llegar a la altura del kilómetro 26, el cantante perdió el control de su camioneta y se estrelló contra una barrera, lo que provocó que su cuerpo salga expulsado del mismo y terminara muriendo. El hecho conmocionó a toda la Argentina y tuvo una enorme repercusión mediática. Tenía 27 años.

«No tengo ninguna duda de que lo asesinaron»

A casi 22 años de ese trágico episodio, ahora el CEO de Magenta Discos, sello discográfico emblema de la música tropical, asegura que el cantante cordobés fue asesinado. “Quería sacarme esta mochila que tengo desde hace 22 años: No tengo ninguna duda de que lo asesinaron”, sostuvo Pablo Ceccarelli en LAM (América).

Durante la entrevista, Ceccarelli aseguró que en ese momento los hermanos Kirovsky, dueños de la discográfica, tenían una disputa con José Luis “Pepe” Gozalo, el representante del cordobés.

“Rodrigo Bueno ganaba el 1% del 80% de los discos vendidos. Ese contrato que había firmado con Magenta también lo obligaba a ceder la propiedad intelectual, los derechos marcarios, de imagen y el merchandising que a futuro iba a significar el mayor ingreso de la marca ‘El Potro Rodrigo’”, explicó.

Según indicó el actual CEO de Magente, Rodrigo Bueno quería dejar de grabar discos y ponerle pausa a su carrera. Estaba agotado por la gran cantidad de shows que lo obligaban a realizar por noche y quería «bajar un cambio».

Sobre esto último se expresó su novia Alejandra Romero: “Me cansé de escucharlo y verlo llorar en mi falda diciéndome ‘que paren, que no me contraten 11 shows si yo puedo hacer 5 y cobrarlos más”.

Durante el programa, además, se presentó un archivo en el que Diego Armando Maradona presentaba sus dudas por la muerte de Rodrigo. “Él hasta me habló de amenazas, de gente que era mafiosa y que no le respetaban el éxito”, afirmó el exfutbolista, hoy también fallecido.

El mail del comisario de Berazategui

En diálogo con Ángel de Brito, Ceccarelli contó que cuando murió Rodrigo quiso hablar sobre todo lo que sabía, pero que “el poder de la discográfica era impresionante”. Incluso recordó cuando a Carmen Barbieri la amenazaron por abordar el tema públicamente.

“No tengo dudas de que fue asesinado”, remarcó el empresario, quien al ser consultado sobre si tenía pruebas de lo que denunciaba, respondió: “Fácticamente, no lo puedo saber, lo que sí te puedo decir es que los hermanos Kirovsky están involucrados”, dijo, y habló de un mail que le envió un comisario de Berazategui cuando ocurrió el siniestro en el que murió Rodrigo.

“Una de las pruebas más consistentes que tengo yo es un mail del Comisario de Berazategui, que me lo envía a las 3:35 de la mañana, confirmando la patente. Me envía el email por equivocación, cuando iba dirigido a Jorge Kirovsky”, expuso Ceccarelli .

En tanto que sobre la participación o no de José Luis “Pepe” Gozalo, el CEO de Magente indicó que “No sé si tendría algo que ver. Nosotros estábamos todos en el mismo edificio en Montevideo 418. No digo que Gozalo haya ganado algo por esto, lo que sí digo es que no era un representante independiente”, comentó.

“Los que estamos en este ambiente sabemos perfectamente que la gente compraría un nuevo disco, no va a comprar discos anteriores mientras el artista está vivo”, manifestó Ceccarelli, quien cerró recordando que “Su disco más vendido fue A 2000, con 250 mil copias. Luego de morir, Magenta vendió más de 10 millones de discos en 30 días”.