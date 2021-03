Berazategui | Se atrincheró con su novia y su bebé y amenazó con matarlos

“Te mato a vos me mato yo tambi é n” .

Un brutal intento de femicidio tuvo lugar en la localidad de Juan María Gutiérrez, cuando un joven de 21 años amenazó con asesinar a su pareja y al hijo de ambos, una criatura recién nacida. Pese a que la Policía lo detuvo, la familia de las víctimas teme que cuando salga el femicida cumpla con su cometido.

El hecho ocurrió el miércoles en una vivienda de calle 75 y 129, cuando la víctima, Yamila, fue agredida por su novio y padre de su hijo, un joven de nombre Ariel que la encerró en el baño y la amenazó con un cuchillo.

“Me pego con mi bebe en brazos, me agarró del pelo y me tiró hacia atrás; yo cubrí a mi bebe con mi brazos para que no lo lastimara, después me agarro del cuello y me tapaba la boca para que no pudiera respirar y así me amenazaba, no me dejaba irme”, expuso Yamila.

“Me decía que me iba a matar a mi y a mi bebe, y que después se mataba él”, expresó la mujer, que vivió un momento dramático. “Por suerte pude avisar a mi mamá que llamara a la policía”.

En tanto Graciela, la mamá de Yamila, habló con Periódico El Progreso y dijo que tienen miedo de lo que pueda hacer no solo el homicida, sino también el hermano de éste, quien por redes sociales amenaza con matar a su hija. “Le escriben mensajes en los que dicen que la van a matar y a tirar en la puerta de la casa”, denunció.

Graciela conto ademas que su hija y el agresor llevan juntos tres años, aunque con una separación en el medio por hechos de violencia. “Ella quiso volver con el, pero este ultimo tiempo el la seguía golpeando, y ahora paso esto, sabemos que si lo sueltan la va a matar”, manifestó la mujer

Por estas horas, Ariel continua detenido en la comisaria de Gutiérrez, mientras la victima ya solicitó una orden de restricción y un botón antipánico para resguardar su integridad.