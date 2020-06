Berazategui: vecinos reclaman que hace una semana están sin agua

No es un tema nuevo, pero no deja de ser noticia. El suministro de agua no ha tenido una solución responsable de parte de la Municipalidad de Berazategui, que en los últimos años ha destinado dinero en venecitas para «embellecer» el edificio municipal o en decorar la avenida 14, pero no para algo tan vital como lo es ese servicio.

Uno de los barrios afectados es Jacarandá, donde se repiten los reclamos acerca de este tema. Florencia, una de las vecinas que sufre esta problemática contó a Periódico El Progreso que «Hoy lunes hace una semana que no tenemos agua. Pusimos una bomba para ver si llegaba agua pero no sale nada».

Los vecinos afectados viven en calle 164 entre 23 y 24. «Del lado nuestro de la cuadra no hay agua, pero del de enfrente sí. Creemos que es por un arreglo que hicieron hace dos años, cuando rompieron la calle y aplastaron el caño que nos trae agua a nosotros, si no no se explica», comentó la joven.

Al igual que lo que ocurre en otras zonas de Berazategui, Florencia comentó que los cortes son habituales en verano, pero que para el invierno suelen solucionarse ante la menor demanda. Sin embargo, por el momento siguen haciendo malabares para obtener agua: «Tenemos que pedirles a algún familiar o conocido que nos preste algunos baldes, y si no tenemos que comprar agua embasada, pero es un gasto enorme: 600 pesos por semana llegamos a pagar».

Cansados de esta situación, los vecinos plantearon la posibilidad de demandar al municipio si esto no se soluciona. «Ya no sabemos que hacer, estamos viendo si hacemos una presentación judicial porque así no podemos seguir», comentaron.

Desde el municipio, en tanto, no responden a los reclamos que les hacen llegar ni a los pedidos de que, por lo menos, acerquen un camión hidrante o aporten agua embotellada para paliar este momento, hasta tanto se logre una situación a los cortes.