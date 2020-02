Berazategui sufre por enésima vez la falta de agua

La térmica llegó a los 39 grados.

“Insoportable” es la jornada que se vive en Berazategui con la falta de agua y los 39 grados de sensación térmica que llegó a marcar el termómetro durante este jueves. Decenas de vecinos reportan problemas y envían sus mensajes ante la desesperación por no tener agua en una jornada agobiante.

“Esto es insoportable, no es vida vivir así”, escribió Sandra de Berazategui Oeste a Periódico El Progreso. Otros publicaron en Berazategui Denuncia: “Pagamos nuestros impuestos y los servicios pero cada vez que hace calor no tenemos agua. Hoy de suerte hay luz, pero sin agua no se puede vivir”.

“Estamos sin agua pero mis impuestos están al día. En 146 entre 7 y 8”; escribió otra vecina. Liliana, en tanto, dijo “En 148 y 15A corre y corre por el cordón de la vereda. Nunca nadie vi o a ver de dónde sale. Fluye continuamente”, en relación a las pérdidas de agua en la vía pública.

Vale aclarar que no ha habido comunicación oficial de las autoridades municipales respecto de la falta de agua.

“Nos llenaron de edificios y para mi es la consecuencia!!! Son los negocios inmobiliarios!”, dice Alicia. En tanto Marcos expresó que “No hay agua en Villa España, como siempre. Esto no da para más”.

Ariel: “Con esta tremenda ola de calor, Berazategui Calle 136 entre 49 y 51. Sin agua desde el medio día”, informó. Pablo de Hudso escribió: “Necesitamos gente que se ocupe de los vecinos, no hay agua locooooo”.

Cortes de luz

También se han registrado varios cortes de suministro eléctrico. Desde la empresa Edesur informaron que son unas 150 clientes los afectados a las 20 horas. Ese número, se estima, fue mucho mayor durante la tarde, aunque no hubo precisiones al respecto.