Berazategui | Su ex la amenaza desde la cárcel y mandó a balearle la casa

Denuncia que es víctima de violencia: «Necesito ayuda, me va a matar».

Virginia del Valle Vaca, vecina del barrio Mosconi de Berazategui y responsable del Merendero Mis Angelitos, denunció ante la justicia a su ex pareja, Samuel Martínez, la amenaza desde la cárcel y hasta mandó a familiares y amigos a agredirlos y balearles el frente de la casa.

La denuncia fue radicada el pasado viernes, luego de que un grupo de personas llegó hasta la vivienda (donde funciona el merendero) y comenzó a agredir a uno de los hijos de Virginia, quien en el intento por defenderlo también resultó golpeada. Tras una gresca generalizada, los agresores, uno 20 según consta en la denuncia, destrozaron el frente del hogar y hasta dispararon en reiteradas ocasiones, aunque sin lesionar a ninguno de los presentes.

Virgina denunció estos hechos en la comisaría 1°, y responsabilizó a su ex pareja de enviar a los agresores. Según su testimonio, Martínez tiene un teléfono celular en su celda del penal de Sierra Chica, donde cumple condena desde hace cuatro años por Robo agravado. El sujeto suele cambiar el chip del móvil constantemente, y envía amenazas de muerte contra ella y su familia. Además, viralizó un video íntimo que Virginia le había enviado tiempo atrás, cuando aún mantenían la relación.

«Es terrible lo que estoy viviendo, necesito que alguien me ayude porque ya pedí custodia para mi y mi familia pero no la conseguí. Él vive amenazándome desde la cárcel, diciendo que me va a matar. Lo que pasa es que yo armé un merendero en casa y no dejo que él y su familia vendan droga, por eso me quiere matar», denuncia Virginia, quien además tuvo que cerrar el merendero por unos días para que nadie saliera lastimado.

Sobre lo ocurrido el día viernes, la mujer, de 46 años, contó que «Me quisieron prender fuego la casa y me balearon todo el frente. Necesito que alguien me ayude porque me van a matar o van a lastimar a alguien», pide Virginia.