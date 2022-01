Berazategui: un barrio entero lleva 20 días sin agua

El barrio 3 de Junio de Berazategui vuelve a sufrir un problema histórico que las autoridades locales no han solucionado: la falta de agua. En las últimas horas salieron a la calle para visibilizar su situación y exigir una respuesta inmediata de parte del municipio.

Es que desde hace al menos 20 días muchas de las familias de ese barrio de Plátanos se encuentra afectada por la falta de agua. En otros casos, quienes sí tienen servicio sufren la baja presión o los cortes de 24 0 48 horas.

«Ya es normal estar sin agua, cada verano lo mismo. Hace años que estamos pidiendo una solución pero no nos dan pelota», sostuvo Sabrina a Periódico El Progreso. «No sé que tenemos que hacer ya, hoy hicimos un piquete para que se vea lo que está pasando, pero ya hemos hecho lo mismo el año pasado, y el anterior, y así seguimos… yo no sé si el Intendente ve esto y se digna a darnos una solución porque no podemos más», agregó la mujer.

En efecto, el martes por la tarde un grupo de familias se dieron cita en la Avenida Mitre (Néstor Kirchner) y 39. Allí prendieron fuego neumáticos y mostraron sus carteles mientras no permitían la normal circulación del tránsito. «Es lo único que podemos hacer, protestar y hacer ruido para ver si el municipio hace algo», explicaron.

«Hay varias familias en esta situación, mucha gente grande con problemas motrices, muchos chicos. Se hace difícil poder juntar agua para bañarte o tomar, más con este calor que está haciendo estos días», sostuvo Nancy, otra de las vecinas perjudicadas.

«Queremos que nos den una solución, nos vienen prometiendo hace años solucionar este problema pero seguimos esperando. La municipalidad organiza recitales, pone plata para cambiar las veredas del centro cuando no es necesario pero no arregla el (problema) agua. Queremos agua, ¿es mucho pedir?» se preguntó la mujer.