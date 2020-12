Berazategui | Vandalizaron baldosas que homenajean a desaparecidos de la Rigolleau

Las baldosas que homenajean y recuerdan a los obreros desaparecidos de la fábrica Rigolleau fueron vandalzadas diás atrás, en un acto que mereció el repudio de distintas organizaciones sociales, políticas y sindicales.

Se trata de las baldosas ubicadas en la vereda de la calle Lisandro de La Torre, junto al paredón de la cristalería, desde calle 14 hacia Villa España. Desde Encuentro por la Memoria la Verdad y la Justicia de Berazategui repudiaron esos actos vándalicos con el siguiente comunicado:

El ENCUENTRO POR LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA DE BERAZATEGUI REPUDIA el acto de vandalismo cometido contra las baldosas que recordaban a los obreros desaparecidos de la fábrica Rigolleau de Berazategui. Los negacionistas de siempre creen que ocultando la Memoria, las barbaridades del genocidio se olvidan. No nos harán retroceder en nuestro empeño de señalizar el camino de la Memoria, de ponerle rostro y nombre a los que ya no están, víctimas del plan sistemático de represión ilegal y desaparición forzada de personas entre 1976 y 1983. Señalización que comenzó allá por el año 2010 con el Castillo de Plátanos, continuando por las casas de Diana Iris García, Ernesto Rivera, Alejandro Estigarria, Carlos San Martín, Miguel Angel y Leocadio de Jesús Pintos, Rodolfo Pereyra, Docentes desaparecidos, alumnos, ex alumnos y docentes del Politécnico de Berazategui, etc.

A este comunicado y al repudio generalizado, se sumaron adhesiones de distintoas organizaciones sociales y politicas. ATE Provincia; ATE Berazategui; HIJOS La Plata; 30 mil pañuelos por la memoria; Consejo Escolar Quilmes; CTA Berazategui y Guardaparques Pereyra Iraola, entre otros, también se sumaron.