Berazategui | Vecinos inundados tras las lluvias reclaman obras al intendente

Las lluvias y tormentas registradas el lunes causaron anegamientos e inundaciones en todas las localidades de Berazategui. Los vecinos mostraron su bronca e indignación porque consideran que en el distrito no se han hecho obras acordes al crecimiento poblacional, y cargaron contra el intendente.

Esto ocurría en Camino General Belgrano, a 150 metros de la estación de Sourigues:

“Esto es en calle 23 y 139. Llueve y se inunda, una vergüenza. Intendente, Municipalidad de Berazategui, obras por favor!”, pide Analia, una de las vecinas damnificadas:

Fernando comparte material de otra de las localidades afectadas: “Sourigues tierra de nadie! Tenemos poca luz, se inundan las calles, las calles de tierra figuran asfaltadas, haces reclamos por luz y no vienen. Estas imágenes son de la mañana de hoy, imaginen cómo está ahora y sumado a que toda la zona está sin luz:

Victoria compartió imágenes de su barrio: “Así estamos hoy (lunes); aún no pudimos limpiar ni terminar de sacar agua podrida, a cinco cuadras de la nueva municipalidad (133 entre 19 y 20); igual esto pasó toda la vida, pero ya es una vergüenza. Eso sí, dejaron hacer tantas nuevas edificaciones pero ninguna nueva infraestructura para los desagües. Mi marido y el señor de enfrente destapando las alcantarillas, imagínense ahí en el agua tenemos todo tipo de bichos, virus, bacterias… es un asco pero no quedaba otra. Igual, por más que se publique sabemos que nada tiene solución acá”.