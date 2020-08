Berazategui | Violento robo a una pareja de adultos mayores

Los golpearon, los amenazaron con matar a sus nietos y les robaron todos sus ahorros. Video.

Osvaldo y Vanda, dos adultos mayores de 80 y 81 años, sufrieron una violenta entradera este miércoles en su casa de Berazategui, ubicada en calle 142 al 400. Cuatro delincuentes los golpearon, los retuvieron en la casa durante varios minutos y les robaron los ahorros de toda la vida.

Según contó Vanda, «Hace 55 años que vivimos acá. Esta mañana nos levantamos temprano, como siempre y después de abrir la puerta del patio se metieron cuatro hombres, todos de negro cubiertos con pasamontañas, guantes y gorros. Estaban esperando que abriéramos la puerta», indicó a la mujer el canal TN.

«Entraron y me llevaron a la habitación y a mi marido lo tiraron al piso, lo patearon y lo golpearon. A mi me cubrieron la boca con un echarpe (NdR: bufanda), lo que me ahogaba, y me pegaban en el ojo. Pedían que les diéramos la plata para no golpearnos más», agregó la mujer, de 81 años.

«Nos contaron que mis hijos nos habían dado plata. Nos decían que tenían datos y que si no cooperábamos nos iban a llevar secuestrados. revolvieron todo, se llevaron todos los ahorros, cosas de oro que guardábamos, la alianza… todo nos sacaron todos los ahorros que teníamos para afrontar nuestras nanas, porque yo estoy operada, tuve cáncer y hace un tiempo me operaron y me sacaron un ojo», contó la mujer.

Osvaldo, por su parte, contó que «estaban bien vestidos con equipos de handy. No sabemos cómo entraron porque cuando abrimos la puerta ya estaban en el patio», explicó. Por su parte Vanda contó que hasta les robaron los barbijos y que había un auto esperando a los delincuentes a pocos metros.

En el caso tomó intervención personal policial de la comisaría 1°, que se encuentra abocado a dar con los cuatro delincuentes. Además, se analizan las cámaras de seguridad para tratar de identificarlos.